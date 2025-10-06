خبرگزاری کار ایران
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

پروژه راه‌آهن شهرکرد-سفیددشت-مبارکه ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از ریل‌گذاری ۳۶۰۰ متری در مسیر راه‌آهن شهرکرد به مبارکه خبر داد و گفت: این پروژه تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش ایلنا، سید احسان حسینی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت:  تاکنون ۴۰۰ شاخه ریل معادل ۳ هزار و ۶۰۰ متر در این مسیر ریل‌گذاری شده است.

وی افزود: طول پروژه حدود ۹۰ کیلومتر است که   تاکنون این پروژه  ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسینی با اشاره به تأمین مصاحل گفت: تاکنون ۸۸۵ شاخه ریل (معادل ۹۴۰ تن) که برای حدود ۸ کیلومتر از مسیر کافی است، به استان وارد شده است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: موانع قبلی که باعث کندی کار شده بود، برطرف شده و پیمانکاران با سرعت بیشتری در حال کار هستند. همچنین موضوع تملک اراضی در محدوده ایستگاه حسن‌آباد (استان اصفهان) در دست پیگیری است.

وی بیان کرد:  عملیات اجرایی راه‌آهن شهرکرد–سفیددشت–مبارکه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تاکنون حدود دو هزار و چهارصد میلیارد تومان (۲.۴ همت) هزینه شده است که برای تکمیل پروژه نیز حدود چهار هزار میلیارد تومان (۴ همت) اعتبار نیاز است که در صورت تأمین آن، پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان دولت به بهره‌برداری برسد.

حسینی تصریح کرد:  با راه‌اندازی این خط ریلی، استان چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی کشور متصل شده که نقش اساسی در توسعه اقتصادی، حمل‌ونقل بار، جابه‌جایی مسافر و رونق گردشگری استان خواهد داشت.

