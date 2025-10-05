سران طوایف ایل بزرگ بختیاری به پویش «نه به تیراندازی» پیوستند

به گزارش ایلنا، سردار محمد رضا هاشمی فر امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: لبیک جمعی از بزرگان، ریش‌سفیدان و سران طوایف ایل بزرگ بختیاری به پویش اجتماعی «برچیدن یک رسم غلط»، حرکتی آگاهانه و نشانه‌ای از درایت و بصیرت والای جامعه عشایری برای حفظ امنیت و آرامش عمومی است.

وی افزود: این اقدام ارزشمند و آگاهانه مبنی بر پیوستن به پویش برچیدن رسم غلط تیراندازی در مراسم شادمانی و عزا، موجب مسرت و شکرگزاری است چراکه این رسم ناپسند طی سالیان متمادی، نه تنها جلوه‌ای از شکوه و رسمیت نبوده، بلکه همواره منشا خسران جانی و مالی برای خانواده‌ها و عزادار ساختن مردمان شریف شده که اکنون با درایت و همت چهره‌های معتمد جامعه، در حال برچیده شدن است.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: ایل بختیاری، به عنوان یکی از اصیل‌ترین و بزرگترین ایلات ایران زمین، با این حرکت پیشگامانه، بار دیگر تعهد عمیق خود را به حفظ نظم و امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی به اثبات رساند.

سردار هاشمی فر تاکید کرد: امید است این حرکت مسئولانه، الگویی شایسته برای سایر ایلات، طوایف و مناطق باشد تا با همکاری بیش از پیش با پلیس، ریشه این رسم غلط برای همیشه خشکانده شده و شاهد برگزاری مراسمی عاری از هرگونه خطر و دلواپسی باشیم.

بنابر تاکید وی امنیت، تنها با مشارکت و مسئولیت‌پذیری تک تک اعضای جامعه محقق خواهد شد.

