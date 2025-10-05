خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسعه گردشگری در گیلان با سرمایه گذاری هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی

توسعه گردشگری در گیلان با سرمایه گذاری هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی
کد خبر : 1696034
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از افتتاح ۲۲ طرح گردشگری با هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، یوسف سلمان خواه در حاشیه افتتاح یک طرح بوم گردی در روستای چکوسر شفت گفت:  ۲۲ طرح گردشگری با هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری امسال در هفته گردشگری در گیلان به بهره برداری رسید که این امر در تبدیل شدن گیلان به قطب گردشگری کشور و معرفی ظرفیت‌های این استان به گردشگران داخلی و خارجی نقش موثری دارد.

وی افزود: با افتتاح این طرح‌ها ، برای ۳۰۰ نفر از جوانان این استان شغل ایجاد شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به اجرای ۲۰۷ برنامه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی هفته گردشگری امسال در گیلان، گفت: امروز هم یک واحد بوم گردی با ۱۴۰ مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع، با بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در روستای چکوسر شفت به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه افتتاح این واحد بوم گردی، نقش بسزایی در توسعه گردشگری پایدار، رشد اقتصاد منطقه و اشتغالزایی جوانان ایفا خواهد کرد، افزود: توسعه گردشگری روستایی، فرهنگ و سنت‌های محلی را به نسل‌های آینده منتقل کرده و با ایجاد جاذبه‌های اقتصادی، زمینه مهاجرت معکوس به مناطق روستایی را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی