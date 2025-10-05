خبرگزاری کار ایران
پیشرفت ۷۳ درصدی ساخت بزرگراه در محور زاهدان – بیرجند

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از پیشرفت ۷۳ درصدی پروژه ساخت بزرگراه در محور زاهدان – بیرجند خبر داد.

به گزارش ایلنا، نیما رخشا افزود: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، از مجموع ۲۱۱ کیلومتر مسیر زاهدان – بیرجند، تاکنون ۱۵۰ کیلومتر آن به بزرگراه تبدیل شده است.

وی گفت: برای تبدیل ۶۱ کیلومتر باقیمانده این محور به بزرگراه بجز مطالبات کنونی پیمانکاران در مجموع ۳ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. 

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان وبلوچستان تاکید کرد: از مجموع باقیمانده این مسیر در حال حاضر ۳۶ کیلومتر بزرگراه در دست ساخت داریم که پیش‌بینی می‌شود که در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز تا پایان سال جاری ۳۰ کیلومتر از این بزرگراه تا هشت کیلومتر بعد از  سفیدآبه به بهره‌برداری برسد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: هم‌اکنون ۲ کارگاه فعال با ۲۵۰ نفر نیروی در حال اجرای تعهدات این پروژه هستند. 

رخشا تاکید کرد که با تکمیل این پروژه که از سفیدآبه هم گذر خواهد کرد استان سیستان و بلوچستان به یکی از نقاط کلیدی برای حمل و نقل جاده‌ای، ترانزیت کالا و مسافر تبدیل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین این پروژه نه تنها به بهبود وضعیت حمل و نقل در منطقه کمک خواهد کرد، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در استان را فراهم خواهد ساخت و به رونق اقتصادی در حوزه‌های مختلف، از جمله گردشگری و تجارت، کمک خواهد کرد.

