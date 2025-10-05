بازنشستگان، خواستار رفع تبعیض و احقاق حقوق قانونی خود شدند + فیلم

به گزارش ایلنا از خوزستان، در پیش از ظهر روز یکشنبه سیزدهم مهرماه، همزمان با قرار گرفتن وضعیت آلودگی هوای اهواز در وضعیت خطرناک، شماری از بازنشستگان شرکت معدن و فولاد خوزستان اقدام به برگزاری تجمعی اعتراضی کردند. مسیر حرکت این معترضین از استانداری به سمت دفتر یکی از نمایندگان اهواز بود که با حضور موالی‌زاده، استاندار خوزستان، همراه شد.

این بازنشستگان که سوابق طولانی در عرصه‌ی صنعت و تولید و نقش‌آفرینی در شکوفایی صنعت فولاد کشور داشته‌اند، خواستار رسیدگی فوری و احقاق حقوق قانونی و مطالبات معوقه خود از استاندار شدند.

یکی از بازنشستگان ضمن اشاره به وضعیت بیماری صعب‌العلاج (سرطان) و افزایش چشمگیر هزینه‌های دارویی، با تأکید بر حق قانونی خود، پیگیری سریع مطالباتش را از استاندار درخواست کرد.

بازنشسته‌ای دیگر، به نمایندگی از همکاران بیمار خود که توان حضور در خیابان را نداشتند، وضعیت نامساعد جسمی و معیشتی آنان را گزارش داد و خواستار وصول حقوق و مزایای آنها شد.

همچنین، تبعیض در نظام پرداخت حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از محورهای اصلی اعتراض مطرح شد. یکی از معترضان اشاره کرد که افرادی با سوابق و پست‌های سازمانی مشابه، به دلیل تقسیم‌بندی به دوره‌های قبل و بعد از واگذاری شرکت، دریافتی‌های بسیار متفاوتی (از ۱۵ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان) دارند و حتی بالاترین میزان دریافتی نیز کفاف حقوق کامل و قانونی آن‌ها را نمی‌دهد.

در پایان، استاندار خوزستان قول مساعد داد تا پیگیری‌های لازم را جهت رفع و رسیدگی به مطالبات مطرح شده به عمل آورد.

