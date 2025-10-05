اهدای عضو شهروند رامسری در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، سیامک ریماز گفت: اعضای بدن رضا ساحلی مرد مرگ مغزی شده ۵۰ ساله رامسری که به دلیل آسیب به ناحیه سر در یک سانحه تصادف در سفر به گیلان مرگ مغزی شده بود در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

وی افزود: کلیه‌های این بیمار در بیمارستان رازی رشت به ۲ بیمار با نارسایی شدید کلیوی پیوند زده شد و کبد وی هم برای پیوند، با پرواز سریع به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد.

رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با قدردانی از کادر درمان بیمارستان‌های پورسینا و رازی رشت و همچنین بوعلی شیراز، گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سامانه Www.ehdacenter. Ir، کارت اهدای عضو، دریافت کنند.

امسال اعضای بدن ۱۸ بیمار مرگ مغزی در گیلان اهدا شد.

