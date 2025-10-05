تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده تخلفی در فارس با بازرسی مستمر بازار

به گزارش ایلنا، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در این مراسم گفت: در تهاجم ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، از نخستین ساعات حمله، جلسه رصد بازار در اتاق اصناف مرکز استان با مشارکت اتحادیه های صنفی هدف برگزار شد و با همکاری و مساعدت های معاونت دادستانی مرکز استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، بار برنج از کمرگ به فارس وارد شد، در همین ایام تامین روغن نیز به انجام رسید و ۲ ساعت به ساعات کاری نانوایان اضافه شد که تمامی این اقدامات در آرامش بازار تاثیر بسزایی داشت.

حجت جوانمردی با تقدیر از همدلی اصناف در جنگ ۱۲ روزه نیز بیان کرد: در این ۱۲ روز شاهد همدلی و مشارکت فعال اصناف در پویش «اصناف برای وطنم ایران» بودیم؛ به همت رستوران داران ما روزانه ۵۰۰ دست غذا میان دستگاه های خدمات رسان توزیع شد و اصناف در تامین آب معدنی هم در قالب این پویش مشارکت کردند.

جوانمردی از اجرای طرح نظارت و بازرسی ویژه ماه رمضان، ماه محرم، نظارت بر بازار میوه و تره بار، اغذیه فروشان، انجام گشت های مشترک بازرسان اتاق اصناف مرکز اتسان با همکاری دستگاه های زیربط در استان، تشدید نظارت و بازرسی بر نانوایان، رصد روزانه کالاها و قیمت ها با همکاری فرمانداری شیراز و سایر دستگاه ها و نهادهای استان در قالب قرارگاه شهید سلامی به عنوان اقدامات مستمری که برای نظارت بر بازار توسط اتاق اصناف مرکز استان به انجام می رسد یاد کرد و تلاش برای ارائه بهترین خدمات به مردم از سوی اصناف را محوریت این اقدامات گسترده دانست.

وی همچنین به انجام حدود ۱۰ هزار بازرسی در شیراز که منجر به تشکیل ۲۵۰۰ پرونده تخلفی و انجام ۴۰ هزار بازرسی در استان که به تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده تخلفی انجامید نیز اشاره کرد.

ایجاد ثبات در بازار رضایت عمومی در پی دارد

دادستان مرکز استان فارس نیز در این مانور گفت: نظام ما به راحتی به دست نیامده و برای حفظ نظام باید متحد باشیم، چراکه دشمن وارد جنگ اقتصادی شده تا از طریق آن نارضایتی داخلی ایجاد کند.

کامران میرحاجی با تاکید بر جایگاه بازار عنوان کرد: کنترل بازار بر رضایتمندی عمومی تاثیر فراوانی دارد، برای کنترل بازار هم باید از ظرفیت مردم استفاده شود و برای این کار اعتماد مردم به مسئولان نقش مهمی دارد.

میرحاجی، ابراز امیدواری کرد که همفکری مسئولان مربوطه در فارس با اتاق اصناف مرکز استان به کنترل مطلوب بازار منجر شود، بر انجام مستمر و ملموس بازرسی ها و شفاف سازی برای مردم تاکید کرد و خواستار معرفی کسبه دلسوز مردم و همچنین متخلفان در بازار شد.

وی اعلام کرد: دادستانی مرکز استان از بازرسان بازار حمایت کرده و‌ هر زمان لازم باشد به انجام اقدامات لازم می پردازد.

معاون دادستان فارس هم نظارت و مدیریت بازار را حائز اهمیت دانست و از عملکرد مطلوب فارس در جنگ ۱۲ روزه در حوزه بازرسی ابراز خرسندی کرد.

حسین سلطانی فر،ادامه داد: در شرایطی که با بازگشت تحریم ها مواجه شده ایم نیز باید برای تأمین مطلوب کالاهای اساسی تمام همت خود را به کار بگیریم.

موسی رهبر، مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس نیز گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی فارس بر مشخص شدن دقیق برخی از اجناس همچون برنج و مرغ تاکید ویژه دارد.

سرهنگ گودرزی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فارس نیز گفت: مکانیسم ماشه ۴۷ سال است فعال بوده و تاثیر روانی آن بر بازار بیشتر است؛ از بازرسان در این شرایط، خواستار بازرسی ویژه در راستای برخورد با احتکار و گرانفروشی تاکید داریم و تاکید ما این است که گشت های بازرسی و‌ مانورهای نظارتی را با برخورد خوب مدیریت کنیم.

بازرسان ضامنان بقای بازار هستند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: بازرسی یک اقدام اجتماعی و الهی است و اگر در بازار کالاها به موقع و با قیمت مناسب به دست مردم عرضه می شود، بخشی حاصل تلاش بازرسان حوزه بازار است.

کریم مجرب،ادامه داد: بازار قلب است و بازرسان ضامنان بقای بازار هستند؛ بازرسی موجب رونق جامعه و کسب و کار اصناف شده و نفس محتکران را می گیرد.

مجرب تصریح کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس در اقدامات اخیر بر تنظیم بازار سال تحصیلی تاکید ویژه داشته تا کالاهای ویژه سال تحصیلی با قیمت مناسب عرضه شوند؛ ۱۹۰۰ پرونده از ابتدای سال به اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس ارجاع شده که مورد رسیدگی قرار گرفته اند.

همکاری بخش خصوصی و دولتی در رصد بازار فارس

احد بهجت حقیقی، مدیرکل جهاد کشاورزی فارس در این جلسه با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای اصناف گفت: همکاری بخش خصوصی و دولتی در رصد و نظارت بر بازار نقش موثری دارد.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه شاهد همراهی بخش خصوصی و اصناف با بخش دولتی بودیم، اصناف افسران جنگ اقتصادی هستند و‌ بر تعامل اتاق اصناف مرکز استان و جهاد کشاورزی فارس تأکید ویژه داریم و معتقدیم بخش خصوصی باید بر حوزه خود نظارت داشته باشد.

بهجت حقیقی همچنین بر حمایت از اصناف و همزمان انجام نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت: بازار باید مدیریت شود و نظارت و بازرسی در این مدیریت نقش موثری دارد.

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان این مانور با تشکر از تلاش شبانه روزی مسئولان استان و تقدیر از رئیس اتاق اصناف مرکز استان بابت میزبانی این مانور گفت: دوران سخت می گذرد، اما از خودگذشتگی ها در ذهن مردم خواهد ماند، در جنگ ۱۲ روزه مردم ما به عنوان بزرگترین و‌ سربلندترین مردم عمل کردند که نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.

وی ادامه داد: اکنون که در یک برهه حساس دیگر قرار گرفته ایم، وظیفه مسئولان حمایت از این مردم بوده و حفظ آرامش بازار در این میان مهم است، چون بازار، بیرونی ترین لایه اقتصادی است.

گودرزی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه در تهیه و عرضه کالاها با قیمت مناسب موفق عمل کردیم و اکنون باید در نظارت و بازرسی بازار بار دیگر موثر عمل کنیم تا مردم تصور نکنند اجناس در بازار با هر قیمتی عرضه می شوند.

وی از مسئولان استان خواست به گونه ای عمل کنند که نظارت بر بازار برای مردم مشهود و ملموس باشد و همچنین بازرسی ها به طور مستمر به انجام برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خواستار ارائه گزارش بازرسی های بازرسان به دستگاه های مربوط به خود نیز شد و برای بازرسان در اجرای این طرح نظارتی آرزوی موفقیت کرد.

