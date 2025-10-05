خبرگزاری کار ایران
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز کاهش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان و هر دلار ۱۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان و هر یورو ۱۳۵ هزار و ۴۳۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

