قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان و هر دلار ۱۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان و هر یورو ۱۳۵ هزار و ۴۳۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/