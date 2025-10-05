شیراز اکسپو ۲۰۲۵، سکوی پرتاب صادرات غیرنفتی فارس است

به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در ششمین کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی فارس که با تمرکز بر نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ برگزار شد، تأکید کرد: نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ با تمام توان و عزت برگزار خواهد شد؛ همچنین فعالیت‌های مختلف کمیته‌ها و اقدامات اطلاع‌رسانی و تبلیغات در راستای موفقیت این رویداد انجام می‌شود.

گودرزی ادامه داد: همکاری و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای موفقیت این رویداد ضروری است. همچنین تاکید می‌کنم که برنامه‌های آیین افتتاحیه و اختتامیه باید به گونه‌ای طراحی شوند که جایگاه استان در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شکل و ساختار برگزاری نمایشگاه «شیراز اکسپو» افزود: لازم است دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی از تمام ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی موجود در این رویداد، بهره‌برداری لازم را داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در روند برنامه‌ریزی نمایشگاه، گفت: نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی بی‌نظیر برای معرفی توانمندی‌های صادراتی استان فارس است و ما باید از هم‌اکنون با تمرکز ویژه، زمینه‌های لازم برای حضور پررنگ تولیدکنندگان و صادرکنندگان را فراهم کنیم.

کریم مجرب، افزود: آیین افتتاحیه و اختتامیه این نمایشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید برنامه‌ریزی‌های لازم به صورت دقیق انجام شود تا پیام استان فارس به بهترین شکل منتقل گردد.

در این نشست، گزارش جامعی از روند آماده‌سازی نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ ارائه گردید و بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف جهت برگزاری موفق این رویداد ملی و بین‌المللی تاکید شد.

در ادامه جلسه روسای کمیته های هفت گانه اجرایی برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ گزارش اقدامات انجام پذیرفته جهت برگزاری این رویداد مهم بین الملل در استان فارس را ارائه نمودند و پایان جلسه، اعضای کارگروه بر لزوم افزایش هماهنگی بین بخش‌های مختلف، استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی موثر و حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان استان تاکید کردند تا زمینه‌های رشد صادرات غیرنفتی استان فارس در سال‌های آتی فراهم گردد.

