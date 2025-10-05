خبرگزاری کار ایران
کارگاه غیرمجاز دباغی پوست در شهرکرد پلمپ شد

کد خبر : 1695703
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری از پلمپ کارگاه غیرمجاز دباغی پوست و روده پاک‌کنی در شهرک صنعتی شهرکرد خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهار داشت:بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ هرگونه فعالیت صنعتی یا کارگاهی که بدون اخذ مجوزهای لازم و رعایت ضوابط زیست‌محیطی انجام شود، تخلف محسوب می‌شود و با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

وی افزود:صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی مکلف‌اند پیش از آغاز فعالیت، مجوزهای زیست‌محیطی را اخذ کرده و نسبت به رعایت استانداردهای مرتبط با مدیریت پسماند، کنترل آلودگی هوا و تصفیه پساب‌های صنعتی اقدام نمایند در غیر این صورت، مطابق قانون، اخطار زیست‌محیطی، اعمال جرائم نقدی و در نهایت تعطیلی یا پلمب واحد آلاینده در دستور کار قرار می‌گیرد.

 کریمی با تأکید بر لزوم پایش مستمر صنایع و کارگاه‌ها از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا تخلف، موضوع را بلافاصله اطلاع دهند تا از طریق مراجع قانونی پیگیری و رفع آلودگی شود.

وی در پایان تصریح کرد:برخورد با واحدهای غیرمجاز و آلاینده با جدیت ادامه خواهد یافت و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

انتهای پیام/
