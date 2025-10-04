خبرگزاری کار ایران
غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها و تاخیر در شروع به کار ادارات ۶ شهرستان خوزستان

غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها و تاخیر در شروع به کار ادارات ۶ شهرستان خوزستان
کد خبر : 1695661
با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، مدارس و دانشگاه‌های نوبت صبح در ۶ شهرستان استان روز یکشنبه ۱۳ مهرماه غیرحضوری خواهند بود و ادارات با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان اعلام کرد: به دلیل تداوم شرایط آلودگی هوا، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های نوبت صبح در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه در روز یکشنبه ۱۳ مهرماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

همچنین آغاز به کار ادارات و دانشگاه‌ها در این شش شهرستان با دو ساعت تأخیر، یعنی از ساعت ۹ صبح خواهد بود.

 

