کشف محموله پوشاک فاقد مجوز ۲۰۰ میلیاردی در فارس

به گزارش ایلنا، سردار یوسف ملک زاده، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی از خبری مبنی بر انتقال یک محموله قاچاق از سمت استان های جنوبی به سمت شهر شیراز مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مسیر حرکت قاچاقچیان شناسایی و مأموران پلیس در این راستا دو دستگاه کامیون را در یکی از محورهای مواصلاتی منتهی به شهر شیراز توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در بازرسی از این کامیون ها حدود ۴۰۰ بسته انواع پوشاک فاقد مجوز قانونی که در خودروها جاسازی شده بود، کشف شد، گفت: در این خصوص ۵ متهم دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

ملک زاده با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق بنا به اظهار نظر کارشناسان مربوطه ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: مبارزه بی امان با قاچاق کالا به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فارس قرار دارد.

