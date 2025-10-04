سردار هداوند در پاسخ به سؤال ایلنا:
موردی از نفوذ یا همکاری عوامل خارجی در البرز گزارش نشده است/ مردم در مبارزه با قاچاق کالا با پلیس همکاری کنند
فرمانده انتظامی البرز با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا توسط پلیس امنیت اقتصادی استان؛ درباره احتمال نفوذ یا همکاری عوامل خارجی یا داخلی در جرایم سازمانیافته گفت: تاکنون موردی از نفوذ در استان البرز گزارش نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حمید هداوند ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، با تبریک این ایام و قدردانی از همکاری خبرنگاران در اطلاعرسانی رویدادهای انتظامی، اظهار کرد: انعکاس واقعبینانه عملکرد پلیس در رسانهها موجب شکلگیری قضاوت منصفانه مردم و افزایش اعتماد عمومی نسبت به مجموعه انتظامی کشور میشود.
سردار حمید هداوند در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در شرایط تشدید تحریمها و احتمال افزایش قیمت کالا؛ اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی، طرحهای مستمر مبارزه با قاچاق را در سطح انبارها، مسیرهای حملونقل و بازار توزیع اجرا میکند و در ماههای اخیر نیز کشفیات کالاهای قاچاق، بهویژه در حوزه لوازم خانگی، مواد غذایی و سوخت افزایش داشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: مردم در این ارتباط میتوانند با پلیس همکاری کنند و چنانچه شاهد جابجایی و نگهداری کالای قاچاق بودند، موارد را نیروی انتظامی استان گزارش کنند.
فرمانده انتظامی البرز در پاسخ به سؤال دوم خبرنگار ایلنا درباره احتمال وجود ارتباط یا نفوذ عوامل خارجی یا داخلی در جرایم سازمانیافته، گفت: تاکنون هیچ موردی در این زمینه گزارش نشده و پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، فعالیت باندهای مجرمانه و شبکههای مرتبط را رصد و کنترل میکند.
فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه با اشاره به عملکرد ششماهه این نیرو در حوزههای مختلف انتظامی و امنیتی گفت: همافزایی رسانهها با پلیس، نقش مهمی در ارتقای امنیت روانی جامعه و افزایش اعتماد عمومی داشته است.
وی با بیان اینکه رسانهها بازوی مؤثر پلیس در مدیریت افکار عمومی و افزایش احساس امنیت هستند، گفت: اگر اطلاعرسانی و نقد رسانهای بهدرستی انجام شود، عدالت در قضاوت درباره عملکرد پلیس محقق خواهد شد. ما نیز موظفیم در برابر نقدها پاسخگو باشیم و اشکالات را برای جلوگیری از تکرار، اصلاح کنیم.
فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به گزارش عملکرد ششماهه این نیرو، افزود: در این مدت، پلیس آگاهی استان موفق به انهدام ۱۶۵ باند سرقت و دستگیری ۴۱۶ سارق و ۳۱ مالخر شده است که در نتیجه این اقدامات، وقوع سرقتها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است.
سردار هداوند ادامه داد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز شاهد رشد ۳۸ درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته بودهایم. در این مدت، ۱۱ باند مواد مخدر منهدم، بیش از سههزار نفر قاچاقچی و توزیعکننده دستگیر و بیش از ششهزار معتاد متجاهر به مراکز بازپروری منتقل شدهاند.
وی در تشریح اقدامات پلیس فتا گفت: در ۲۶ مرحله اجرای طرحهای مقابله با جرایم سایبری، ۲۷ باند کلاهبرداری اینترنتی از جمله اسکیمینگ و فیشینگ شناسایی و ۴۳۴ مجرم در این زمینه دستگیر شدهاند. بخش قابل توجهی از وجوه کلاهبرداریشده نیز به صاحبان آن بازگردانده شده است.
فرمانده انتظامی البرز در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد پلیس راهور اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۷۹۲ هزار مورد برخورد با تخلفات حادثهساز صورت گرفته که این اقدامات کاهش ۵۲ درصدی تصادفات را به دنبال داشته است. همچنین ۲۲۱ هزار خدمت به شهروندان ارائه و ۷۵۳ خودروی متقلب متوقف شده است.
سردار هداوند با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در تأمین امنیت افزود: در این مدت بیش از ۱۹ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ ثبت شده که سههزار و ۴۰۰ مورد آن قابلیت پیگیری داشته است. میانگین زمان حضور مأموران پلیس در محل وقوع حادثه کمتر از ۸ دقیقه بوده است.
وی همچنین از فعالیت مستمر سامانههای ۱۱۰ و ۱۹۷ خبر داد و گفت: در مجموع بیش از یکمیلیون تماس مردمی در ششماهه نخست سال با پلیس برقرار شده که نشاندهنده اعتماد و همراهی مردم با نیروهای انتظامی است.
فرمانده انتظامی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه بیش از ۱۵ هزار مورد خدمات مشاورهای رایگان در زمینه اختلافات خانوادگی و مشکلات حقوقی و انتظامی خبر داد و افزود: این خدمات منجر به کاهش حجم پروندههای قضایی و پیشگیری از بروز جرایم شده است.
وی در پایان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و نقش رسانهها در حفظ آرامش داخلی کشور گفت: تأمین امنیت داخلی وظیفه پلیس است تا نیروهای رزمنده بتوانند با تمرکز کامل به دفاع از کشور بپردازند. رسانهها در این مسیر همراهی مؤثری با پلیس داشتند و این همکاری، سرمایهای ارزشمند برای امنیت ملی محسوب میشود.