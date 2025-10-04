معاون سازمان برنامهوبودجه کشور:
صنعتی شدن استانها اگر چه مواهبی دارد اما مصیبتهایی به همراه داشته است
لازم است توسعه متوازن فرهنگی و اجتماعی در کنار توسعه صنعتی محقق شود
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامهوبودجه کشور گفت: صنعتی شدن برخی استانها اگر چه مواهبی دارد و دستاوردهای اقتصادی بزرگی به همراه داشته است، اما مصیبتهایی هم برای جوامع محلی به همراه داشته است. حتی در برخی موارد موجب شده است تا ظرفیتهای فرهنگی استانها تحتالشعاع قرار بگیرند و به آنها کمتوجهی شود. در این راستا لازم است با حمایت دولت، توسعه متوازن فرهنگی و اجتماعی در کنار توسعه صنعتی محقق شود. استان مرکزی نیز درگیر مسائل محیطزیستی است و دیگر حوزهها نیز دچار چالشهایی شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن نجفیخواه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی، به موضوع اقتصاد سیاسی در فرایند تخصیص اعتبارات اشاره داشته و افزود: بسیاری از پروژهها در استانهای مختلف در ابتدا به عنوان پروژه استانی تعریف میشوند، اما به دلایل مختلف در سطح ملی قرار میگیرند. این موضوع اگرچه ضرورتهایی دارد، اما بعضاً تصمیمات سیاسی نیز بر آن تأثیرگذار بوده است. در برآوردهای اخیر حدود 10 درصد از اعتبارات طرحهای ملی معادل 53 هزار میلیارد ریال به پروژههایی اختصاص یافته که در استانهای مختلف مستقر هستند، اما کارکرد ملی دارند.
وی بر لزوم تشویق صنایع به انجام مسئولیت اجتماعی تأکید کرده و ادامه داد: خدمات و تسهیلات و معافیتهای مالیاتی که میتوان در اختیار صنایع قرار داد تا به انجام مسئولیتهای اجتماعی تشویق شوند برای آنها تشریح شود. همچنین رئیسجمهور نسبت به مسئله تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانداران جدی است، اما متأسفانه دستگاههای اجرایی در این خصوص با جدیت عمل نمیکنند. موضوعی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بزرگترین دستگاههای اجرایی در کشور آنهایی هستند که مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، ملی تعریف شدهاند و بخش اعظم بودجه آنها صرف حقوق و مزایا میشود.
تالار مرکزی و کتابخانه مرکزی اراک از اولویتهای اصلی استان مرکزی هستند
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامهوبودجه کشور اظهار داشت: پروژههای مهمی از جمله تالار مرکزی اراک و کتابخانه مرکزی اراک از اولویتهای اصلی استان مرکزی هستند که در سال جاری تلاش میشود با تأمین اعتبارات لازم ومنابع مورد نیاز، فاز نخست آنها به بهرهبرداری برسد. در راستای کمک به اتمام پروژههای مختلف این استان بررسیها لازم انجام میشود. همچنین موضوع موزه اراک بزرگ این استان که نگهدارنده گنجینهای ارزشمند از آثار تاریخی و تمدنی است، در دستور کار قرار دارد. برای تکمیل فاز نخست این موزه در سال جاری، کمک خواهیم کرد تا اعتبارات لازم تأمین شود.
نجفیخواه به موضوع دهکده المپیک اراک اشاره داشته و تصریح کرد: تعیین تکلیف این پروژه ضروری است و نباید تنها به پیست دوچرخهسواری محدود شود. برخی معارضات در اراضی دولتی ایجاد شده که باید هرچه سریعتر برطرف شود تا این مجموعه ورزشی بزرگ در مسیر بهرهبرداری قرار گیرد. در حوزه بازار اراک نیز اجرای طرح کانال تأسیسات از اولویتها است و باید با حمایت جدی دولت و پیگیریهای استان به سرانجام برسد. در خصوص نحوه کمک به پیشبرد پروژه موزه دفاع مقدس نیز بررسی میکنیم که چه کمکهایی میتوانیم انجام دهیم. تلاش میشود از ظرفیتهای ملی و بخش دفاعی برای حمایت از پروژههای این حوزه استفاده شود.
وی بیان داشت: باید نگاه ملی برای دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی اراک حاکم شود تا مسیر توسعه کشور در حوزه فناوری، نوآوری و به ویژه سلامت به درستی پیش برود. تقویت این مراکز علمی میتواند علاوه بر رفع نیازهای استان مرکزی، پاسخگوی جمعیت گستردهای از استانهای همجوار نیز باشد. مسیر توسعه کشور از مسیر فناوری، نوآوری و هوش مصنوعی میگذرد و لازم است دانشگاهها در این حوزهها تقویت شوند. فاصله زیادی میان منابع اختصاصیافته به این دانشگاهها با نیازهای واقعی آنها وجود دارد و اگر قرار است این مراکز علمی به مسیر توسعه کشور کمک کنند، باید در زمینه فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، تجهیز و تقویت شوند.
دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیازمند اعتبارات ملی است
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامهوبودجه کشور به دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اشاره داشته و تأکید کرد: این دانشگاه تنها متولی خدمات درمانی برای استان مرکزی نیست، بلکه بار درمانی 5 استان همجوار از جمله همدان، لرستان و اصفهان نیز بر عهده این دانشگاه است. به همین دلیل نمیتوان بودجهها و اعتبارات این دانشگاه را تنها در قالب شاخصهای استانی تعریف کرد، بلکه ردیفهای بودجهای حوزه سلامت در این استان باید ملی دیده شود، چرا که خدماترسانی فراتر از مرزهای استانی انجام میشود. دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیازمند اعتبارات ملی است و اعتبارات این مجموعه باید در ردیفهای ملی دیده شود.
نجفیخواه به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان مرکزی اشاره کرده و ابراز داشت: این استان با سابقه تمدنی بالا شایسته اعتبارات فرهنگی بسیار بیشتری از وضعیت کنونی است و در لایحه بودجه سال جاری تلاش خواهد شد تا ردیفها و جداول پیوست بودجه به گونهای تنظیم شود که پاسخگوی نیازهای استان باشد. با همکاری و همدلی موجود، میتوان مسائل باقیمانده را در قالب بودجه سال جاری و سال آینده به سرانجام رساند. استان مرکزی با وجود برخورداری از ظرفیتهای مهم تاریخی، فرهنگی، صنعتی و جغرافیایی، در شاخصهای توسعهای در حد متوسط کشور قرار دارد و شایسته توجه و تقویت بیشتر است.
وی اضافه کرد: استان مرکزی به لحاظ سوقالجیشی و جغرافیایی تمامی ویژگیهای ایران را داراست. این استان به عنوان قلب جغرافیایی ایران، از ویژگیهایی برخوردار است که آن را به نمونهای کوچک از کل کشور تبدیل کرده است. همانگونه که ایران سرشار از ظرفیتهای مختلف است، این استان نیز ظرفیتهای متنوعی در حوزههای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی، جغرافیایی و ... را در خود جای داده است. استان مرکزی بهرغم برخورداری از این ظرفیتها نسبت به بعضی از استانها در برخی زمینهها نیازمند تقویت است و این شرایط استان با توجه به ویژگیها و ظرفیتهایی که دارد، شرایط قابل قبولی نیست.
شخصیتهای بزرگی از استان مرکزی نقشی اساسی در توسعه کشور ایفا کردهاند
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامهوبودجه کشور گفت: در طول تاریخ نیز شخصیتهای بزرگی از استان مرکزی در عرصههای مختلف نقشی اساسی در توسعه و حفظ کشور ایفا کردهاند. بزرگانی که از این خطه برخاستهاند، توسعه را در بسیاری از نقاط کشور رقم زدهاند. در برخی دورههای تاریخی، دشمنان به این کشور یورش آوردند اما شخصیتهای بزرگی با مدیریت شرایط، تهدید این تهاجمات را به فرصت تبدیل کرده و از نیرویی که برای تخریب کشور آمده بود، برای آبادانی کشور استفاده کردند. این بزرگان از چند خطه خاص برخاسته بودند که استان مرکزی یکی از آنهاست و بزرگانی همچون امیرکبیر و قائم مقام فراهانی را در خود پرورده است.