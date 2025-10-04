به گزارش ایلنا، سیدعلیرضا حمیدی امروز شنبه ۱۲ مهر در حاشیه بازدید از پروژه ۳۱۵۲ واحدی نهضت ملی مسکن اکباتان شهر صدرا با برشمردن مزایای این پروژه به عنوان نگین طرح‌های نهضت ملی مسکن استان فارس بیان کرد: از همه ظرفیت‌های قانونی برای توسعه و اجرای این طرح بهره‌گیری می‌شود.

وی برخی از ویژگی‌های پروژه ۳۱۵۲ واحدی اکباتان صدرا را تشریح کرد و گفت: این طرح به عنوان الگویی برای توسعه طرح‌های نهضت ملی مسکن مطرح است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس پروژه ۳۱۵۲ واحدی نهضت ملی مسکن صدرا را یکی از طرح‌های کلیدی در تأمین مسکن متقاضیان دانست و افزود: این طرح با پیشرفت فیزیکی مناسب مراحل اجرایی را می‌گذراند.

حمیدی با اشاره به شاخص‌های توسعه مسکن شهری در طرح ۳۱۵۲واحدی صدرا افزود: بسیاری از شاخص‌های این طرح به اذعان کارشناسان مسکن کم‌نظیر است. سرعت عمل و کیفیت کار در این طرح به‌طور مثال‌زدنی موردتوجه کارشناسان است.

وی تأکید کرد: همه مراحل اعتباری و مالی و تأمین آورده متقاضیان و اعطای تسهیلات بانکی در این طرح زیر نظر کارشناسان مالی و اعتبارات و ذی‌حسابی بنیاد مسکن قرار دارد.

انتهای پیام/