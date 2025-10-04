اولین همایش بزرگ روز جهانی دامدار در فارس برگزار می شود

به گزارش ایلنا، عبدالمجید رنجبر تصریح کرد: همایش بزرگ تجلیل از مقام دامداران به مناسبت روز جهانی دامدار در روز بیست و ششم آذرماه با حضور مسئولین ملی و دست‌اندرکاران استانی اجرا خواهد شد.

به گفته وی؛ تقدیر از تولیدکنندگان برتر در حوزه دام و بررسی مسائل و مشکلات آن‌ها از محورهای اصلی برگزاری همایش مذکور است.

رنجبر افزود: علاوه بر دامداران، تشکل‌های فعال در زنجیره تولید گوشت قرمز و شیر، نمایندگان اتحادیه‌ها، کارخانجات فرآورده‌های لبنی، اتحادیه دامداران و عشایر و نظام‌های صنفی بخش خصوصی نیز در این همایش حضور خواهند داشت.

فارس رتبه اول جمعیت دام سبک کشور دارد

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس در بخش دامپروری کشور، اظهار کرد: این استان با دارا بودن بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار رأس دام سبک رتبه اول جمعیت دام سبک کشور را به خود اختصاص داده است.

رنجبر افزود: استان فارس همواره در بخش حیاتی تولید گوشت قرمز رتبه‌های دوم و سوم را کسب کرده و درسال گذشته نیز موفق به کسب رتبه سوم شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به راه اندازی مگا پروژه‌ها به منظور جهش در تولید شیر و گوشت، تصریح کرد: فاز اول گاوداری بزرگ یک هزار رأسی به زودی عملیاتی خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تولید شیر استان فارس پس از اتمام سه فاز پروژه حداقل ۱۷درصد افزایش یابد.

انتهای پیام/