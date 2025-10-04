هوای اصفهان همچنان آلوده است

به گزارش ایلنا از اصفهان، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفیت هوای کشور، ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای کردآباد و دانشگاه صنعتی در شرایط ناسالم برای عموم مردم ثبت شد.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های ۲۵ آبان، خرازی، زینبیه، سپاهان شهر، فرشادی، فیض، کاوه، میرزا طاهر و هزارجریب برای گروه‌های حساس ناسالم گزارش شده است. در این میان، ایستگاه‌های پارک زمزم و رودکی هوایی با شرایط قابل قبول را تجربه کردند.

پیشتر مرکز پیش‌بینی هواشناسی اصفهان با صدور اطلاعیه سطح زرد، وقوع پدیده گرد و غبار، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، کاهش دید افقی و غبار آلودگی را از شب چهارشنبه نهم مهرماه تا اوایل وقت دوشنبه چهاردهم مهرماه پیش‌بینی کرده بود.

منطقه اثر این سامانه نیز مناطق شمال و شرق و مرکز استان شامل آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، زواره، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کاشان، کبوترآباد، لنجان، مبارکه، نایین، نجف‌آباد، نطنز، هرند، ورزنه و اصفهان اعلام شده است.

بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با توجه به استمرار آلودگی و وقوع گرد و غبار، توصیه‌های بهداشتی به شهروندان ارایه کرده است؛ از جمله پرهیز از تردد و فعالیت غیرضروری در فضای باز، خودداری بیماران قلبی، ریوی و آسم از انجام فعالیت در هوای آزاد و مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت تشدید علایم بیماری.

همچنین این دانشگاه نوشیدن آب و مایعات را برای دفع بخشی از آلاینده‌های وارد شده به بدن، مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزی‌های تازه برای تأمین آنتی‌اکسیدان و پیشگیری از آسیب‌های ریوی و استفاده از ماسک‌های مناسب از نوع N۹۵ و P۱ یا P۲ را در شرایط آلودگی توصیه کرد و یادآور شد ماسک‌های کاغذی و دستمال، کارایی لازم برای جلوگیری از ورود ذرات معلق به سیستم تنفسی را ندارند.

