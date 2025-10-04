با حضور دادستان کل کشور:
سید کمالالدین موسوی رسما دادستان مرکز گیلان شد
آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان گیلان با حضور دادستان کل کشور برگزار شد و سید کمالالدین موسوی به عنوان دادستان جدید معرفی شد.
به گزارش ایلنا از رشت، آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان گیلان امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدیآزاد، دادستان کل کشور، در سالن همایشهای امام خمینی ره دادگستری کل استان برگزار شد.
در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای مهدی فلاح میری، سید کمالالدین موسوی به عنوان دادستان جدید، معرفی شد.
مهدی فلاح میری که از سال ۱۳۹۸ دادستان مرکز گیلان را بر عهده داشت، در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت.
سید کمالالدین موسوی، پیشتر ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان را برعهده داشت.
موسوی از مدیران خوشنام قوه قضائیه در استان گیلان است که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی و انتخاب مدیران برتر قوه قضائیه، به عنوان مدیر برتر استانی سال ۱۴۰۳ در سطح ملی معرفی و از ریاست قوه قضائیه لوح سپاس دریافت کرد.