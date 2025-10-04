رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان؛
پیوندهای فرهنگی و تاریخی ایران و قزاقستان زمینهای ارزشمند برای تقویت همکاریهای اقتصادی به شمار میرود
رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان گفت: پیوندهای فرهنگی، قومی و تاریخی میان مردم ایران و قزاقستان زمینهای ارزشمند برای تقویت همکاریهای اقتصادی به شمار میرود که باید از این ظرفیت برای ارتقای روابط بهره برد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر عابدی روز شنبه دوازدهم مهر ماه در نشست تجاری لرستان و قزاقستان که در اتاق بارزگانی خرمآباد برگزار شد، اظهار کرد: لرستان دارای فرهنگی غنی، طبیعتی زیبا و هنرهای بیبدیل است و ایران و قزاقستان روابط تاریخی و فرهنگ مشترک زیادی دارند.
وی ادامه داد: در گذشته حجم مبادلات دو کشور حدود یک میلیارد دلار بود که به دلیل تحریم به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته اما سرمایهگذاران بخش خصوصی با وجود تحریم راه خود را برای صادرات پیدا میکنند. قزاقستان پیشرفتهای خوبی در حوزه فناوری و هوش مصنوعی داشته و در همسایگی چین و روسیه، دو غول اقتصادی بوده و یک کشور پیشرفته در آسیای میانه است.
عابدی تصریح کرد: مهمترین موضوع درباره صادرات، شناختن کشور قزاقستان و افزایش توانمندیهای دو طرف است و اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، طی یک دهه اخیر تلاشهای زیادی در شناخت و معرفی دو کشور کرده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان عنوان کرد: نمایشگاهها ابزاری برای بازاریابی و شناخت است و با توجه به رقابت زیادی که وجود دارد باید قدرت فروش را افزایش دهیم.
وی گفت: در نمایشگاه آتی در کشور قزاقستان، ۳۰ متر غرفه برای لرستان به صورت رایگان اختصاص خواهد یافت. اتاق بازرگانی آمادگی همکاری در حوزههای فرهنگی و گردشگری خواهد داشت.
اونتالاپ اونالبایف سفیر کشور قزاقستان نیز بیان کرد: ایران و قزاقستان، روابط سیاسی خوبی با یکدیگر دارد و همکاریهایی بین سفارت و وزارت امورخارجه دو کشور وجود دارد و اختلاف نظر سیاسیای وجود ندارد. ایران کشوری کلیدی و مهم برای قزاقستان است و نقش بزرگی در ترانزیت دارد.
وی افزود: لرستان ظرفیت خوبی در حوزه سنگ دارد و قزاقستان نیز در ساختمانسازی پیشرفت داشته و در این زمینه میتوان همکاریهای بیشتری داشته باشیم. همچنین گردشگری لرستان پتانسیلهای بالایی در جذب و توسعه گردشگری دارد.
سفیر قزاقستان در ایران عنوان کرد: بیشترین صادرات قزاقستان به ایران، جو است که سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار تن به ایران صادر شد و برنامههایی برای افزایش صادرات گندم و جو به ایران داریم.