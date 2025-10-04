ثبت نزدیک به ۷۲ هزار تخلف رانندگی در محورهای آذربایجانغربی / سرعت غیرمجاز بیشترین نوع تخلف
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی از ثبت نزدیک به ۷۲ هزار تخلف رانندگی در محورهای استان طی شهریورماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهزاد حسنزاده در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار کرد: براساس دادههای دوربینهای نظارتی، از مجموع ۱۳ میلیون تردد ثبت شده در محورهای برونشهری استان، بیش از ۷۲ هزار مورد تخلف شناسایی شده است.
وی افزود: بخش عمده تخلفات رانندگی در استان، مربوط به تجاوز از سرعت مجاز و حرکت با بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت بالاتر از حد مجاز بوده است.
حسن زاده افزود: در شهریورماه سال جاری نزدیک به سه میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی استان تردد کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۳ درصدی در ترددهای بروناستانی را نشان میدهد.
حسنزاده ادامه داد: محور سلماس – ارومیه با ثبت روزانه حدود ۲۸ هزار تردد، پرترددترین محور استان در این بازه زمانی بوده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان به حضور خودروهای غیربومی نیز اشاره کرد و گفت: در شهریورماه، ۹هزار و ۶۹۷ وسیله نقلیه معادل ۱۲ درصد از کل خودروهای غیربومی، بین یک تا سه روز در استان توقف داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد:در این مدت بیش از پنج میلیون پلاک خودرو در محورهای استان ثبت شد که حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار پلاک متعلق به وسایل نقلیه شخصی بوده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی تصریح کرد: همچنین، هفت میلیون وسیله نقلیه متعلق به استان در سایر استانها شناسایی شدند که استانهای آذربایجانشرقی، زنجان و قزوین بیشترین سهم را در مقاصد سفر به خود اختصاص دادهاند.
حسنزاده تأکید کرد:آمار بالای تخلفات رانندگی در محورهای استان بیانگر ضرورت برخورد جدی و برنامهریزی ویژه از سوی نهادهای مسئول برای ارتقای ایمنی ترافیک است.