خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست صمت استان:

آذربایجان‌ غربی رتبه نخست تولید کنسانتره میوه در کشور را دارد

آذربایجان‌ غربی رتبه نخست تولید کنسانتره میوه در کشور را دارد
کد خبر : 1695224
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از کسب رتبه اول کشور توسط این استان در زمینه تولید کنسانتره میوه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعادت خیرخواه با بیان اینکه استان آذربایجان‌غربی دارای ۳۳ واحد تولید کنسانتره میوه است، گفت: این تعداد واحد با سهم ۱۹ درصدی در کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده‌اند. 

وی با بیان اینکه، ظرفیت اسمی تولید این واحدها سالانه ۱۵۰ هزار تن است گفت: یکی از مهم‌ترین میوه‌های فراوری شده در این واحدها، سیب است.

خیرخواه با اشاره به صادرات سالانه  ۴۰۰ میلیون دلاری سیب از کشور افزود:  سهم آذربایجان‌غربی ۳۷ میلیون دلار است.

سرپرست صنعت معدن تجارت آذربایجان غربی، تصریح کرد:این استان با صادرات ۸۴ هزار تن سیب در سال گذشته، رتبه چهارم کشوری را در صادرات این محصول به خود اختصاص داده و ۹ درصد از کل صادرات سیب کشور متعلق به این استان است.

خیرخواه همچنین اعلام کرد: علاوه بر پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، ۳۴ جواز تاسیس برای ایجاد واحدهای تولید کنسانتره جدید با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در استان صادر شده است که نشان‌دهنده رشد و توسعه این صنعت در آذربایجان‌غربی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی