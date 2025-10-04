سرپرست صمت استان:
آذربایجان غربی رتبه نخست تولید کنسانتره میوه در کشور را دارد
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از کسب رتبه اول کشور توسط این استان در زمینه تولید کنسانتره میوه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعادت خیرخواه با بیان اینکه استان آذربایجانغربی دارای ۳۳ واحد تولید کنسانتره میوه است، گفت: این تعداد واحد با سهم ۱۹ درصدی در کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص دادهاند.
وی با بیان اینکه، ظرفیت اسمی تولید این واحدها سالانه ۱۵۰ هزار تن است گفت: یکی از مهمترین میوههای فراوری شده در این واحدها، سیب است.
خیرخواه با اشاره به صادرات سالانه ۴۰۰ میلیون دلاری سیب از کشور افزود: سهم آذربایجانغربی ۳۷ میلیون دلار است.
سرپرست صنعت معدن تجارت آذربایجان غربی، تصریح کرد:این استان با صادرات ۸۴ هزار تن سیب در سال گذشته، رتبه چهارم کشوری را در صادرات این محصول به خود اختصاص داده و ۹ درصد از کل صادرات سیب کشور متعلق به این استان است.
خیرخواه همچنین اعلام کرد: علاوه بر پروانههای بهرهبرداری صادر شده، ۳۴ جواز تاسیس برای ایجاد واحدهای تولید کنسانتره جدید با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در استان صادر شده است که نشاندهنده رشد و توسعه این صنعت در آذربایجانغربی است.