خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار گاز موجب سوختگی ۴ عضو یک خانواده در روستای «قاضی خانی» دلفان شد

انفجار گاز موجب سوختگی ۴ عضو یک خانواده در روستای «قاضی خانی» دلفان شد
کد خبر : 1695052
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار هفت‌چشمه مرکز بخش کاکاوند دلفان گفت: بر اثر نشت گاز شهری و انفجار شدید در یکی از منازل مسکونی روستای قاضی‌خانی از توابع بخش کاکاوند این شهرستان چهار نفر دچار سوختگی شدند.

به گزارش ایلنا، یونس عسگرپور روز جمعه افزود: این حادثه صبح امروز رخ داد و شدت انفجار به حدی بود که یکی از افراد حاضر در منزل از پنجره به بیرون پرتاب شد و به دلیل سوختگی شدید و شکستگی در ناحیه سر هم‌اکنون در بیمارستان بستری است.

به گفته وی در این حادثه، درب‌ و پنجره‌ها از جا کنده شد، دیوارهای منزل به‌طور قابل توجهی تخریب و مصدومان توسط اقوام به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی اضافه کرد: سه نفر از مصدومان پس از درمان و مداوای اولیه ترخیص شدند و یک نفر همچنان در بیمارستان بستری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی