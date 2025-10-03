انفجار گاز موجب سوختگی ۴ عضو یک خانواده در روستای «قاضی خانی» دلفان شد
شهردار هفتچشمه مرکز بخش کاکاوند دلفان گفت: بر اثر نشت گاز شهری و انفجار شدید در یکی از منازل مسکونی روستای قاضیخانی از توابع بخش کاکاوند این شهرستان چهار نفر دچار سوختگی شدند.
به گزارش ایلنا، یونس عسگرپور روز جمعه افزود: این حادثه صبح امروز رخ داد و شدت انفجار به حدی بود که یکی از افراد حاضر در منزل از پنجره به بیرون پرتاب شد و به دلیل سوختگی شدید و شکستگی در ناحیه سر هماکنون در بیمارستان بستری است.
به گفته وی در این حادثه، درب و پنجرهها از جا کنده شد، دیوارهای منزل بهطور قابل توجهی تخریب و مصدومان توسط اقوام به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
وی اضافه کرد: سه نفر از مصدومان پس از درمان و مداوای اولیه ترخیص شدند و یک نفر همچنان در بیمارستان بستری است.