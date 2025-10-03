به گزارش ایلنا، آیت الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در زاهدان به «مکانیزم ماشه» و موضوع بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره و اضافه کرد: ملت ما سال‌هاست تحت تحریم‌ قرار دارد، دشمنان از شروع انقلاب انواع تحریم‌ها را علیه کشورمان اعمال کرده و تصور می کردند که با اوج تحریم‌ها ملت ما تسلیم می‌شود درحالیکه این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: امروز نیز مردم ما همان ملت هستند و طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، ملت غیور و با شهامت ایران تسلیم زور و تهدید نخواهد شد.

آیت الله محامی با بیان اینکه مذاکره با دشمن برای اتمام حجت انجام شد، اظهار کرد: در این موقعیت همه باید برای مدیریت بهتر کشور و حل مشکلات مردم به‌ویژه اقتصادی و معیشتی تلاش کنند، برنامه ها و طرح‌های رئیس‌جمهور باید عملیاتی و اجرا شود تا مردم در کار و زندگی خود، گشایشی را احساس کنند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم رسیدگی کامل به نیروهای انتظامی کشور به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: این رسیدگی باید از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باشد و اگر امکاناتی برای خدمت‌رسانی مورد نیاز است باید در حد مقدور فراهم شود.

آیت الله محامی افزود: باید به‌منظور جذب اعتبارات و امکانات برای نیروهای انتظامی تلاش کرد تا بتوانند به‌ویژه در این استان در برابر اشرار به خوبی از خود محافظت و امنیت را تأمین کنند.

وی با اشاره به سالگرد حماسه طوفان الاقصی و روز حماسه فلسطین، تصریح کرد: مردم مظلوم و مسلمان فلسطین این روزها با شرایط دشواری مواجهند و وظیفه همه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان و بلکه مردم آزاده جهان این است که برای حمایت از آنها اقدام کنند.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: کاروان‌هایی به نام صمود و مقاومت از کشورهای مختلف برای کمک‌رسانی به مردم غزه به سمت این منطقه به راه افتاده اند، این حرکت بین‌المللی‌ در راستای حمایت از مردم فلسطین و فشار بر رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی است.

آیت الله محامی ادامه داد: اگر این کاروان‌ ها بتوانند به غزه برسند، این به معنی کمک به مردم فلسطین است و اگر هم رژیم صهیونیستی مانع رسیدن کمک‌های مادی مردم به غزه شود، اقدام جهانی برای تحت فشار قرار دادن این رژیم و رساندن صدای مردم مظلوم غزه به جهانیان شکل می گیرد.

انتهای پیام/