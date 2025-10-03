خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه زاهدان: ملت ایران تحت تحریم‌های ظالمانه تسلیم زور نمی‌شود

امام جمعه زاهدان: ملت ایران تحت تحریم‌های ظالمانه تسلیم زور نمی‌شود
کد خبر : 1695015
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان و امام جمعه زاهدان با تاکید بر اینکه ملت ایران تحت تحریم‌های ظالمانه تسلیم زور نمی‌شود، گفت: مسوولان باید برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کنند.

به گزارش ایلنا، آیت الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در زاهدان به «مکانیزم ماشه» و موضوع بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره و اضافه کرد: ملت ما سال‌هاست تحت تحریم‌ قرار دارد، دشمنان از شروع انقلاب انواع تحریم‌ها را علیه کشورمان اعمال کرده و تصور می کردند که با اوج تحریم‌ها ملت ما تسلیم می‌شود درحالیکه این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: امروز نیز مردم ما همان ملت هستند و طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، ملت غیور و با شهامت ایران تسلیم زور و تهدید نخواهد شد.

آیت الله محامی با بیان اینکه مذاکره با دشمن برای اتمام حجت انجام شد، اظهار کرد: در این موقعیت همه باید برای مدیریت بهتر کشور و حل مشکلات مردم به‌ویژه اقتصادی و معیشتی تلاش کنند، برنامه ها و طرح‌های رئیس‌جمهور باید عملیاتی و اجرا شود تا مردم در کار و زندگی خود، گشایشی را احساس کنند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم رسیدگی کامل به نیروهای انتظامی کشور به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: این رسیدگی باید از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باشد و اگر امکاناتی برای خدمت‌رسانی مورد نیاز است باید در حد مقدور فراهم شود.

آیت الله محامی افزود: باید به‌منظور جذب اعتبارات و امکانات برای نیروهای انتظامی تلاش کرد تا بتوانند به‌ویژه در این استان در برابر اشرار به خوبی از خود محافظت و امنیت را تأمین کنند.

وی با اشاره به سالگرد حماسه طوفان الاقصی و روز حماسه فلسطین، تصریح کرد: مردم مظلوم و مسلمان فلسطین این روزها با شرایط دشواری مواجهند و وظیفه همه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان و بلکه مردم آزاده جهان این است که برای حمایت از آنها اقدام کنند.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: کاروان‌هایی به نام صمود و مقاومت از کشورهای مختلف برای کمک‌رسانی به مردم غزه به سمت این منطقه به راه افتاده اند، این حرکت بین‌المللی‌ در راستای حمایت از مردم فلسطین و فشار بر رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی است.

آیت الله محامی ادامه داد: اگر این کاروان‌ ها بتوانند به غزه برسند، این به معنی کمک به مردم فلسطین است و اگر هم رژیم صهیونیستی مانع رسیدن کمک‌های مادی مردم به غزه شود، اقدام جهانی برای تحت فشار قرار دادن این رژیم و رساندن صدای مردم مظلوم غزه به جهانیان شکل می گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی