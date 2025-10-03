دستگیری شکارچی متخلف در منطقه حفاظتشده کرکس
به گزارش ایلنا از اصفهان، علی سالاری، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان نطنز اظهار کرد: در جریان گشت میدانی چندساعته محیطبانان، یک متخلف باسابقه شکار و صید در منطقه حفاظتشده کرکس دستگیر شد.
وی افزود: از این فرد یک قبضه اسلحه تک لول ساچمهزنی، لاشه یک بز وحشی و تعدادی ادوات شکار و صید کشف و ضبط شده است.
سالاری تصریح کرد: پرونده متخلف پس از تشکیل و تنظیم صورتجلسه، با قاطعیت و در کوتاهترین زمان ممکن جهت رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان نطنز در پایان با قدردانی از حمایتهای دادستان شهرستان، بر اهمیت همکاری نزدیک مقام قضایی با محیطزیست و تلاشهای شبانهروزی محیطبانان در صیانت از گونههای حیاتوحش و ذخایر طبیعی تأکید کرد.
منطقهٔ حفاظتشدهٔ کرکس یک منطقهٔ حفاظتشده با مساحت ۱۱۳ هزار و ۶۸۷ هکتار است که در استان اصفهان در ایران قرار دارد. این منطقهٔ حفاظتشده طبق مصوبهٔ شمارهٔ ۶۹۹ در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۶ در فهرست مناطق تحت حفاظت سازمان محیطزیست ایران قرار گرفت.