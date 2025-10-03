وارد شدن خسارت به بناهای تاریخی زواره در پی وقوع زلزله

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش روز جمعه در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران شهر زواره که با هدف بررسی اقدامات انجام‌شده و اجرای طرح‌های کاهش خطر تشکیل شد، اعلام کرد: هرچند این حادثه خسارت جانی نداشت، اما با توجه به ثبت هشت پس‌لرزه و ترک بر بنای تاریخی مسجد جامع و احتمال خطر، نماز جمعه این هفته در مساجد مقاوم جایگزین برگزار خواهد شد.

وی افزود: پس از اتمام مرحله امداد و نجات و اطمینان از عدم بروز خسارات جانی، ۹ تیم ارزیابی خسارات در بخش‌های اماکن مسکونی، تأسیسات و ابنیه تاریخی و کشاورزی از عوامل بنیاد مسکن، میراث فرهنگی، شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری، گاز، برق و آب و فاضلاب به شهرها و روستاهای منطقه اعزام شدند.

شیشه فروش افزود: این تیم‌ها هم‌اکنون در حال بررسی خسارات وارده در دهستان ریگستان و روستاهای دهنو، باقرآباد، نیرآباد، معین‌آباد، علی‌آباد و جعفرآباد در شمال شرق زواره هستند.

وی با اشاره به گزارش‌های اولیه خاطرنشان کرد: بازدیدهای به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد تعدادی از اماکن مسکونی آسیب دیده و ترک‌هایی در ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی منطقه ایجاد شده است.

وی افزود: با توجه به قدمت یکهزارساله مساجد تاریخی و میراثی همچون مسجد جامع زواره و مسجد جامع اردستان که از بناهای خشتی و گلی هستند و به دلیل ثبت ۸ پس‌لرزه از زمان وقوع زلزله، در جلسه ستاد مدیریت بحران و با هماهنگی ائمه جمعه زواره و اردستان تصمیم گرفته شد نماز جمعه این هفته اردستان در مسجد موسی‌بن‌جعفر (ع) و نماز جمعه شهر زواره در امامزاده یحیی که دارای بنای مقاوم هستند، برگزار شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین گفت: پس از پایان جلسه، از چند بنای تاریخی از جمله مسجد جامع زواره، بنای هشت‌بهشت، بافت فرسوده و اماکن مسکونی و همچنین گلزار مطهر شهدا بازدید به‌عمل آمد.

شیشه‌فروش گفت: شهر زواره دارای ۳۴ و نیم هکتار بافت تاریخی و فرسوده و بیش از ۴۳ اثر تاریخی ثبت شده است.

وی تأکید کرد: برآورد دقیق میزان خسارات واردشده به ابنیه تاریخی و اماکن مسکونی پس از اتمام بازدیدها و جمع‌بندی گزارش‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

