وارد شدن خسارت به بناهای تاریخی زواره در پی وقوع زلزله
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زلزله بامداد امروز در بخش زواره از توابع شهرستان اردستان، علاوه بر خسارت به تعدادی از اماکن مسکونی، موجب ترکخوردگی در مسجد جامع تاریخی زواره و برخی بناهای میراثی منطقه شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش روز جمعه در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران شهر زواره که با هدف بررسی اقدامات انجامشده و اجرای طرحهای کاهش خطر تشکیل شد، اعلام کرد: هرچند این حادثه خسارت جانی نداشت، اما با توجه به ثبت هشت پسلرزه و ترک بر بنای تاریخی مسجد جامع و احتمال خطر، نماز جمعه این هفته در مساجد مقاوم جایگزین برگزار خواهد شد.
وی افزود: پس از اتمام مرحله امداد و نجات و اطمینان از عدم بروز خسارات جانی، ۹ تیم ارزیابی خسارات در بخشهای اماکن مسکونی، تأسیسات و ابنیه تاریخی و کشاورزی از عوامل بنیاد مسکن، میراث فرهنگی، شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری، گاز، برق و آب و فاضلاب به شهرها و روستاهای منطقه اعزام شدند.
شیشه فروش افزود: این تیمها هماکنون در حال بررسی خسارات وارده در دهستان ریگستان و روستاهای دهنو، باقرآباد، نیرآباد، معینآباد، علیآباد و جعفرآباد در شمال شرق زواره هستند.
وی با اشاره به گزارشهای اولیه خاطرنشان کرد: بازدیدهای بهعملآمده نشان میدهد تعدادی از اماکن مسکونی آسیب دیده و ترکهایی در ساختمانها و ابنیه تاریخی منطقه ایجاد شده است.
وی افزود: با توجه به قدمت یکهزارساله مساجد تاریخی و میراثی همچون مسجد جامع زواره و مسجد جامع اردستان که از بناهای خشتی و گلی هستند و به دلیل ثبت ۸ پسلرزه از زمان وقوع زلزله، در جلسه ستاد مدیریت بحران و با هماهنگی ائمه جمعه زواره و اردستان تصمیم گرفته شد نماز جمعه این هفته اردستان در مسجد موسیبنجعفر (ع) و نماز جمعه شهر زواره در امامزاده یحیی که دارای بنای مقاوم هستند، برگزار شود.
مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین گفت: پس از پایان جلسه، از چند بنای تاریخی از جمله مسجد جامع زواره، بنای هشتبهشت، بافت فرسوده و اماکن مسکونی و همچنین گلزار مطهر شهدا بازدید بهعمل آمد.
شیشهفروش گفت: شهر زواره دارای ۳۴ و نیم هکتار بافت تاریخی و فرسوده و بیش از ۴۳ اثر تاریخی ثبت شده است.
وی تأکید کرد: برآورد دقیق میزان خسارات واردشده به ابنیه تاریخی و اماکن مسکونی پس از اتمام بازدیدها و جمعبندی گزارشهای کارشناسی اعلام خواهد شد.