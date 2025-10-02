با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی؛
افتتاح تونل شهید حاجیزاده (سیاهطاهر)
گشایش گرههای تاریخی جادههای اورامانات با طولانیترین تونل کرمانشاه
طولانیترین تونل جادهای استان کرمانشاه با عنوان «تونل سرلشکر شهید امیرعلی حاجیزاده (سیاهطاهر)» در محور جوانرود – ثلاث باباجانی، با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، این پروژه با طول بیش از هزار متر، نمادی از تحقق یکی از آرزوهای دیرینه مردم اورامانات است و از سال ۱۳۹۶ تا امروز با اعتباری بالغ بر ۴۲۸ میلیارد تومان به مرحله بهرهبرداری رسیده است. به گفته مسئولان، این تونل نقطه عطفی در مسیر توسعه زیرساختی، افزایش ایمنی راهها، رونق تجارت مرزی و گسترش گردشگری در غرب کشور خواهد بود.
هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت حمل و نقل کشور، روز پنجشنبه ۱۰ مهر، در مراسم افتتاح این پروژه با اشاره به اهمیت افتتاح مجموعهای از پروژههای حوزه راه در اورامانات گفت: «امروز شاهد آغاز و بهرهبرداری طرحهایی هستیم که سالها مردم منطقه در انتظار آن بودند.»
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی مسیر ۴۶ کیلومتری دوبانده روانسر به قزانچی رسما آغاز شده است، افزود: «علاوه بر آن پنج کیلومتر از محور روانسر به جوانرود تکمیل و آماده بهرهبرداری شده و تونل شهید حاجیزاده نیز که بهحق یک پروژه ماندگار برای کرمانشاه است، امروز رسما در اختیار مردم قرار میگیرد.»
بازوند ادامه داد: «این اقدامات نشان میدهد که دولت نگاه ویژهای به توسعه اورامانات دارد و این نگاه، نهتنها حملونقل را ایمنتر میکند بلکه پیشران توسعه اقتصادی، گردشگری و حتی امنیتی در منطقه خواهد بود.»
وی در بخش دیگری از سخنانش به کمربندی شهر پاوه اشاره کرد و گفت: «از این پروژه بازدیدی داشتیم اما روند پیشرفت آن کند است. مردم نباید بیش از این در انتظار تکمیل چنین طرحی بمانند. قطعاً وزارت راه و شهرسازی پیگیری جدیتری خواهد داشت تا سرعت این پروژه افزایش یابد.»
بازوند همچنین بهسازی مسیر جوانرود به شیخصله را یکی از اولویتهای جدی دولت دانست و وعده داد که حداکثر در سال آینده با تأمین اعتبارات، کار اجرایی آن آغاز شود.
وی این محور را شاهراهی برای اتصال مستقیم به مرز رسمی دانست که علاوه بر توسعه محلی، برای استان و حتی کشور نقش استراتژیک دارد.
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز در این مراسم، افتتاح تونل سیاهطاهر را «گامی در مسیر رفاه عمومی و توسعه پایدار» توصیف کرد.
با اشاره به راهبرد کلی دولت در استان گفت: «برنامه ما برای اورامانات روشن است؛ باید دسترسیها روان، ایمن و کوتاه شوند تا مسیر توسعه برای مردم هموار گردد. تونل شهید حاجیزاده دقیقاً در همین چارچوب تعریف شده است.»
وی تأکید کرد که با افتتاح این تونل بیش از ۴۰ قوس خطرناک جادهای از مسیر حذف شده و این موضوع تأثیری مستقیم بر کاهش آمار تصادفات و حوادث جادهای خواهد داشت.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش افزود: «این پروژه تنها برای رفع مشکلات تردد مردم ثلاث باباجانی یا جوانرود نیست. دستاوردهای آن به کل استان و کشور بازخواهد گشت؛ چرا که مسیر را به مرز رسمی شیخصله پیوند میزند. این مرز میتواند یکی از نقاط کلیدی در مبادلات تجاری و تردد مسافری باشد و تونل سیاهطاهر زمینهساز تحقق این هدف خواهد بود.»
حبیبی همچنین از مسئولان وزارت راه و دستگاههای استانی خواست نگاه جدیتری به سایر محورها بهویژه مسیر جوانرود تا ثلاث باباجانی داشته باشند و گفت: «مردم این منطقه سالهاست انتظار دارند که این راهها ایمنتر و بهسازیشده در اختیارشان قرار گیرد.»
رستگار یوسفی، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، نیز در سخنانی با یادآوری اینکه «بعضی پروژههای امروز آرزوی ۴۰ یا ۵۰ ساله مردم منطقه بوده است»، ابراز امیدواری کرد که با این افتتاحها شاهد تحولی بزرگ در وضعیت راههای اورامانات باشیم.
وی تأمین یک همت اعتبار برای تقاطع قزانچی و آغاز پروژه دوبانده شدن محور روانسر به قزانچی را از دستاوردهای مهم این دوره دانست و گفت: «این پروژهها باعث خواهند شد تنگناهای ارتباطی که سالها مردم منطقه با آن دست و پنجه نرم کردهاند، به مرور رفع شود.»
یوسفی با اشاره به طول ۱۰۸۰ متری تونل شهید حاجیزاده افزود: «این تونل بخش مهمی از نقاط حادثهخیز مسیر را حذف میکند و ایمنی سفرهای جادهای را بهطور چشمگیری ارتقا میدهد. از سوی دیگر، با توجه به اجرای قانون کولبری، افزایش حجم تردد در این محور اجتنابناپذیر است و چنین پروژهای ضرورت بیشتری پیدا میکند. همچنین ثلاث باباجانی به واسطه ظرفیتهای گسترده گردشگری، نیازمند مسیرهایی ایمن و روان است تا بتواند گردشگران بیشتری را جذب کند و رونق اقتصادی را تجربه نماید.»
نماینده اورامانات به ظرفیت مرز شیخصله هم اشاره کرد و گفت: «این مرز میتواند بهعنوان دروازهای برای توسعه تجارت و تردد مسافری عمل کند. افتتاح تونل شهید حاجیزاده به معنای باز شدن گرههای ارتباطی و سهولت تردد خودروهای تجاری و گردشگری است.»
وی در عین حال یادآور شد که ثلاث باباجانی در برخی شاخصهای توسعه از میانگین استان عقبتر است و افزود: «گازرسانی به روستاها باید جدیتر پیگیری شود و ساختمانهای اداری که هنوز استیجاری هستند باید سامان پیدا کنند. این مسائل به توجه ویژه مدیران ملی و استانی نیاز دارد.»
در پایان مراسم، علی رضایی فرماندار ثلاث باباجانی، افتتاح تونل سیاهطاهر را تحقق یکی از وعدههای مهم دولت در راستای توسعه عدالت اجتماعی دانست و گفت: «این تونل علاوه بر اینکه ایمنی تردد را افزایش میدهد، به شکلی مستقیم بر کیفیت زندگی مردم مرزنشین اثر میگذارد. تسهیل رفتوآمد، رونق مبادلات اقتصادی، شکوفایی گردشگری و ارتقای رفاه عمومی همه از پیامدهای افتتاح این پروژه است.»
وی خاطرنشان کرد : مردم ثلاث باباجانی و جوانرود سالها در انتظار چنین روزی بودند و بهرهبرداری از این تونل نشان میدهد که توسعه به شکل متوازن در حال تحقق در همه نقاط استان است.
با افتتاح تونل شهید حاجیزاده (سیاهطاهر)، اورامانات وارد مرحله تازهای از توسعه میشود. این پروژه تنها یک مسیر کوتاهتر و ایمنتر نیست، بلکه پلی است به سمت رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ پلی که میتواند مرز شیخصله را به فرصت بزرگتری برای استان و کشور بدل سازد. بیشک این تونل نه فقط یک دستاورد فنی، بلکه یک پروژه راهبردی و تاریخی برای غرب کشور به حساب میآید.