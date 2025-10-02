معاون رییسجمهور:
واحدهای موازی و غیر ضروری حذف می شوند
معاون رییسجمهور گفت: دستگاهها و واحدهای موازی و غیرضرور که امروز نقش مؤثری در خدمترسانی ندارند، بهتدریج حذف یا ادغام خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علاء الدین رفیعزاده در نشست شورای اداری چهارمحال و بختیاری از وجود ۳۲ هزار و ۶۴۹ نفر نیروی شاغل در استان خبر داد که حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر بیش از پستهای سازمانی موجود است.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی، کمبود نیرو نیست بلکه نبود توازن در توزیع کارکنان است، گفت: در ستادها تراکم نیرو وجود دارد، اما در خطوط عملیاتی که مستقیم با مردم در تماس هستند، با کمبود جدی نیرو مواجه هستیم.
رفیع زاده بیان کرد: سیاست دولت چهاردهم، استقرار نیروها در حوزههای عملیاتی است و استخدام در ستادها، مشکلی از مردم حل نمیکند.
معاون رییسجمهور با اشاره به تغییر رویکرد دولت در جذب نیروی انسانی تصریح کرد: اگر در گذشته مجوز استخدام مستقیم به وزارتخانهها داده میشد، اکنون این کار بر مبنای نیازسنجی استانی انجام میگیرد.
وی یادآور شد: در حالی که در آزمون دوازدهم تنها ۱۸۴ مجوز جذب نیرو به چهارمحال و بختیاری داده شد، در آزمون سیزدهم ۲ هزار و ۷ مجوز برای این استان صادر شد که بیشتر مربوط به آموزشوپرورش و بهداشت و درمان است.
رفیعزاده با اشاره به تصویب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در شورای عالی اداری گفت: این برنامه در هفت محور و ۴۸ اقدام طراحی شده که شامل اصلاح ساختار کلان دولت، دولت هوشمند، سرمایه انسانی، سلامت اداری، حذف زمینههای فساد، مدیریت پرداخت مبتنی بر عملکرد و منطقیسازی هزینههاست.
وی افزود: ۹۰ درصد بودجه کشور هزینهای است و تنها راه نجات بودجه و ارتقای بهرهوری، اصلاح ساختار اداری است. اگر این اصلاحات به رضایتمندی مردم منجر نشود، در عمل تلاشها بیفایده خواهد بود.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رویکرد اصلی دولت در اصلاح ساختار اداری را چابکسازی ستادها دانست و افزود: آن دسته از فعالیتهایی که از سوی مردم و بخش خصوصی قابل انجام است، باید واگذار شود و وزارتخانهها تنها به وظایف حاکمیتی بپردازند.
وی تاکید کرد: دستگاهها و واحدهای موازی و غیرضرور که امروز نقش مؤثری در خدمترسانی ندارند، بهتدریج حذف یا ادغام خواهند شد.
رفیعزاده توسعه دولت الکترونیک را از دیگر رویکردهای دولت برشمرد تا خدمات با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و رضایتمندی بالاتر به مردم برسد.
وی با بیان اینکه هماکنون حدود ۵۵ درصد کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ادامه داد: این موضوع سبب شده تا ۴۵ درصد دیگر از دستگاهها پرداختهای متفاوت و نامتوازن داشته باشند.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور یادآور شد: براساس تاکید رییسجمهور مقرر شده پرداختها بر مبنای عملکرد ساماندهی شود که این کار از خود سازمان امور اداری و استخدامی آغاز خواهد شد.
وی به برخورد با مدیران متخلف نیز اشاره کرد و گفت: در چند ماه گذشته پنج مدیر به دلیل بدرفتاری با ارباب رجوع عزل شدند، ۸۲ نفر تذکر گرفتند و در مقابل ۷۵ نفر از کارکنان نیز تشویق شدهاند.
رفیعزاده افزود: همچنین در قالب سامانه فوریتهای اداری، مشکلات و مطالبات مردمی بهصورت مستقیم رصد و پیگیری میشود.
وی در پایان شایعات مربوط به حذف سازمان امور عشایر را رد کرد و گفت: هیچکجا نگفتهایم امور عشایر حذف شود؛ بلکه طبق ماده ۵۱ باید ارتقا یابد.