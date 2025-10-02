خبرگزاری کار ایران
رئیس جمهور از نمایشگاه ظرفیت‌های هرمزگان بازدید کرد

رئیس جمهور از نمایشگاه ظرفیت‌های هرمزگان بازدید کرد
-رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر یک روزه به بندرعباس از نمایشگاه‌های معرفی ظرفیت‌های استان هرمزگان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایرانی در ادامه برنامه های سفر یک روزه به بندرعباس از نمایشگاه‌های معرفی ظرفیت‌های استان هرمزگان بازدید کرد.

فرخنده جلالی مسئول کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی استانداری هرمزگان گفت: در ۲۰ غرفه این نمایشگاه صنایع دستی، شهر خلاق و اسناد و کتب تاریخی خلیج فارس به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان و صنایع محصولات خود را معرفی کرده اند.

این نمایشگاه در استانداری هرمزگان برپا شده است.، عباس رئیسی مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان نیز گفت: در نمایشگاه توانمندی‌های استان هرمزگان ۱۰ غرفه به معرفی ظرفیت‌ها، دستاوردها و آثار برجسته هنرمندان صنایع‌دستی استان اختصاص یافته است و هنرمندان با ارائه آثار خود در رشته‌های متنوع همچون حصیربافی، سفال، گلابتون‌دوزی، رودوزی‌های سنتی و تولیدات چوبی، بخشی از اصالت و هویت فرهنگی هرمزگان را به نمایش گذاشته‌اند.

او افزود: صنایع‌دستی هرمزگان علاوه بر جایگاه فرهنگی و هنری، ظرفیت بالایی در حوزه اقتصادی، اشتغال‌زایی و حتی صادرات دارد و به همین دلیل، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی هنرمندان این خطه به شمار می‌رود.

