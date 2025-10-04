فرماندار شهرستان شهرکرد:
محور شهرکرد – اصفهان از سمت تونل رخ دو طرفه می شود
فرماندار شهرستان شهرکرد از دو طرفه شدن لاین رفت محور شهرکرد-اصفهان از سمت تونل رخ خبرداد.
سعید رئیسی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به ضرورت اجرای عملیات ایمنی و دوطرفهسازی در داخل تونل رخ، محور شهرکرد – اصفهان این مسیر مسدود است که با همکاری راهداری استان اصفهان، پیشبینی میشود ظرف امروز یا فردا شاهد بازگشایی و دوطرفه شدن این تونل باشیم.
وی افزود: لاین رفت تونل از مسیر شهرکرد- اصفهان دو طرفه خواهد شد و اقدامات لازم برای دوطرفه شدن تونل گردنه رخ توسط راهداری استان انجام شده است.
رئیسی با اشاره به نقاط حادثه خیز در خیابان رودکی شهرکرد بیان کرد: شهرداری شهرکرد نسبت به احداث سرعتگیر یا سرعتکاه اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در پایان ساخت و تعمیر پل، تعمیر جداول داخل تونل، نصب تابلو و علائم ایمنی جاده در داخل و بیرون تونل، نصب نیوجرسی، انجام بغل بندی و تصحیح حریم راه در داخل تونل و بازسازی چراغها و روشنایی داخل تونل رخ را از جمله اقدامات انجام شده توسط راهداری شهرستان شهرکرد عنوان کرد.