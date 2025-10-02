رئیس شورای شهر:
11 محله کمبرخوردار شهر اراک مورد هدف بازآفرینی شهری قرار دارند
تهیه سند توسعه محله مهمترین اقدام برای ارتقاء زیرساختهای مناطق کمبرخوردار است
رئیس شورای شهر اراک گفت: 11 محله در اراک جزء مناطق کمبرخوردار هستند و یا مورد هدف بازآفرینی شهری قرار دارند. در این راستا تاکنون برای کوی علیابنابیطالب و محله قنات ناصری سند توسعه محله تهیه شده و تدوین سند سایر محلهها نیز در جریان است.
به گزارش ایلنا، علیاصغر غفاری به اقدامات انجام شده در راستای توسعه محلههای کمبرخودار اشاره داشته و در این خصوص افزود: بازدیدها و بررسیهای میدانی از مناطق کرهرود، سنجان و کوی علیابنابیطالب و سایر محلههای شهر اراک انجام شده و به صورت مستمر ادامه دارد.
وی به مهمترین نیازهای مناطق مذکور اشاره کرده و ادامه داد: مهمترین نیازهای این مناطق شامل بهسازی محیط، ارتقاء روشنایی، توسعه فضای سبز و اصلاح زیرساختهای شهری و عمرانی است. بودجه مورد نیاز برای رفع مشکلات این محلهها در لوایح مالی شهرداری لحاظ میگردد.
رئیس شورای شهر اراک به مزیتهای سند توسعه محله برای مناطق کمبرخوردار با هدف بازآفرینی شهری اشاره کرده و اظهار داشت: تهیه سند توسعه محله مهمترین اقدام برای ارتقاء خدمات و زیرساختهای مناطق کمبرخوردار است و به پیشرفت این مناطق منجر میشود.
غفاری به دیگر دستاوردهای این اسناد اشاره داشته و تصریح کرد: سند توسعه محله نه تنها نقشه راه اجرایی برای دستگاههای خدماترسان است، بلکه بستری برای مشارکت اجتماعی و تعامل با نهادهای محلی فراهم میکند تا نیازهای واقعی هر منطقه شناسایی و اولویتبندی شود.
وی بیان داشت: یکی از اهداف تهیه سند توسعه، جلوگیری از اقدامات پراکنده و غیرهدفمند در مناطق کمبرخوردار است تا با تمرکز بر نیازهای اساسی مانند بهسازی معابر، ارتقای روشنایی، ایجاد فضای سبز و مراکز فرهنگی، کیفیت زندگی شهروندان بهصورت ملموس ارتقاء یابد.
رئیس شورای شهر اراک با بیان اینکه سند توسعه محله مسیر تخصیص اعتبارات و اجرای اقدامات هدفمند را هموار میکند، تأکید کرد: تهیه این اسناد امکان دریافت اعتبارات از سازمان بازآفرینی کشور را فراهم میکند و در نتیجه اقدامات عمرانی و خدماتی در این مناطق با برنامهریزی دقیقتری انجام میشود.
غفاری به ضرورتهای توسعه متوازن شهری اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: توسعه متوازن شهری زمانی محقق میشود که تمامی مناطق، به ویژه محلههای کمبرخوردار، از خدمات و زیرساختهای لازم برابر بهرهمند شوند. این نگاه عدالتمحور در تصمیمگیریهای شورای شهر لحاظ شده است.
وی اضافه کرد: مناطق کمبرخوردار شهر اراک در سالهای گذشته همواره در اولویت برنامههای توسعه شهری قرار داشتهاند. شورای شهر و شهرداری اراک با هدف کاهش نابرابری خدماتی، طرحهای متعددی در حوزه بهسازی معابر، ارتقاء روشنایی، ایجاد فضای سبز و بازآفرینی شهری در این محلهها اجرا کردهاند.
رئیس شورای شهر اراک با بیان اینکه تهیه سند توسعه محله با مشارکت شهرداری اراک و ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی انجام میشود، گفت: هر چند که توسعه مناطق کمبرخوردار در چارچوب اختیارات راهوشهرسازی قرار دارد، اما شهرداری بر اساس مسئولیت اجتماعی همکاری لازم را خواهد داشت.
غفاری افزود: شورای شهر اراک با همکاری شهرداری و ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی، در تلاش است تا فرایند تهیه سند توسعه برای سایر محلههای کمبرخوردار نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و در این مسیر، نظرات کارشناسان و مطالبات مردمی نقش تعیینکنندهای دارد.
وی ادامه داد: در نشستهای اخیر شورای شهر اراک، موضوع تخصیص بودجه ویژه برای محلههای کمبرخوردار با هدف بازآفرینی شهری، مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا تلاش شده است تا در لوایح مالی شهرداری، سهم این مناطق به صورت شفاف و قابل پیگیری درج شود.