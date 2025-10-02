در خوزستان رخ داد؛
کودک ۴ ساله شوشی مورد حملهی سگهای بلاصاحب قرار گرفت
یک کودک چهار ساله عصر روز چهارشنبه در شهر حر از توابع شهرستان شوش بر اثر حمله سگهای بلاصاحب به شدت مجروح و به بیمارستان اعزام شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این حادثه ساعت ۱۸:۳۰ روز چهارشنبه رخ داد و نیروهای اورژانس بلافاصله پس از اطلاع، کودک را برای دریافت خدمات درمانی و انجام معاینات اولیه به بیمارستان نظام مافی شوش انتقال دادند.
یک منبع آگاه با تأیید وقوع این حادثه اظهار کرد: این کودک از پشت سر مورد حمله سگهای بلاصاحب قرار گرفت و از ناحیه سر، لپ و بینی دچار جراحات شدید شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، افزایش تعداد سگهای بلاصاحب در برخی نقاط شهری و روستایی شوش در ماههای اخیر، نگرانی مردم را درباره ایمنی کودکان و ساکنان بیشتر کرده و ضرورت اقدام فوری دستگاههای اجرائی برای جمعآوری و کنترل آنها را دوچندان ساخته است.
لازم به ذکر، در ماه گذشته نیز یک کودک اهل مسجدسلیمان بر اثر حملهی سگها جان خود را از دست داد که همین موضوع باعث شد تا دادستان مسجدسلیمان از تشکیل پرونده قضایی بر مقصرین این حادثه خبر بدهد.