معاون وزیر راه و شهرسازی:
تکمیل کریدور غرب کشور یک ضرورت ملی است
آغاز عملیات اجرایی محور روانسر – قزانچی
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به حجم گسترده پروژههای زیرساختی در سراسر کشور از در دست احداث بودن بیش از ۱۰ هزار کیلومتر پروژه حمل و نقل خبر داد و بر ضرورت تکمیل کریدورهای اصلی به ویژه کریدور غرب تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه هوشنگ بازوند روز پنجشنبه ۱۰ مهر در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای حوزه راه کرمانشاه گفت: «با وجود شرایط حساس و ویژه کشور، دولت چهاردهم مکلف است تکلیف کریدورها را روشن کند و از همین رو برنامهریزی برای تکمیل پروژههای بزرگراهی، آزادراهی و ریلی در اولویت قرار گرفته است.»
وی افزود: «در حال حاضر ۶۵۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۳۳۰۰ کیلومتر خطوط ریلی و ۷۶۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث است و مجموع این پروژهها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر زیرساخت حمل و نقل را شامل میشود. این آمار نشان میدهد که دولت چهاردهم با نگاه توسعهای و زیرساختی، اهتمام ویژهای به شبکه حمل و نقل کشور دارد.»
بازوند با اشاره به یازده کریدور بزرگراهی اصلی کشور، کریدور غرب را از مهمترین آنها دانست و اظهار کرد: «این کریدور که از مرز بازرگان آغاز و تا شلمچه ادامه دارد، ۱۸۵۰ کیلومتر طول دارد و از استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان عبور میکند. تکمیل این کریدور نه تنها باعث تسهیل ترانزیت و حمل و نقل کالا میشود، بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و گردشگری مناطق غرب کشور ایفا خواهد کرد.»
وی با تاکید بر لزوم تکمیل خطوط آنتنی کریدورها تا نقاط مرزی، پروژه روانسر – قزانچی را به عنوان یکی از این خطوط معرفی کرد و گفت: «عملیات اجرایی این پروژه امروز با پیگیریهای مستمر آغاز شد. این پروژه ۴۶ کیلومتری با اعتبار ۱۸۵۰ میلیارد تومانی و با احتساب تعدیلها به حدود دو هزار میلیارد تومان میرسد که تأمین این اعتبار در شرایط فعلی کشور کار دشواری بود، اما با تلاشهای انجام شده، موفق به آغاز آن شدیم و امیدواریم نتیجه آن برای مردم مفید باشد.»
بازوند همچنین از پروژه تقاطع قزانچی به عنوان بخشی تکمیلکننده این محور یاد کرد و گفت: «این پروژه با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان به زودی به پیمانکار واگذار خواهد شد و نقش مهمی در روانسازی ترافیک و کاهش تصادفات ایفا میکند.»
وی با اشاره به هزینههای بالای اجرای پروژههای راه اظهار کرد: «برخی از این پروژهها ممکن است مردم ظرف چند دقیقه از آنها عبور کنند، اما پشت صحنه آنها تلاشها و هزینههای بسیار زیادی صرف شده است. هر کیلومتر از این محور باید به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد و در بخشهایی که امکان دارد، از جداکنندههای ایمنی استفاده شود تا شاهد کاهش تصادفات و افزایش امنیت جادهای باشیم.»
در ادامه مراسم، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به استان گفت: «حوزه راه با ۱۱ مصوبه و ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار بیشترین سهم را در این سفر به خود اختصاص داد که نشاندهنده اهمیت و حساسیت بالای بخش حمل و نقل در توسعه استان است.»
وی محور روانسر – قزانچی را یکی از مصوبات مهم این سفر دانست و خاطرنشان کرد: «این محور علاوه بر اهمیت ترانزیتی، نقش کلیدی در توسعه گردشگری و اتصال مناطق مختلف استان دارد. مسیر کرمانشاه – روانسر – پاوه به شوشمی نه تنها مرکز استان را به مرز شوشمی و استانهای سلیمانیه و حلبچه عراق متصل میکند، بلکه دسترسی به مناطق اورامانات و تسهیل گردشگری در این منطقه کوهستانی را نیز فراهم میسازد.»
استاندار کرمانشاه با اشاره به آمار بالای تصادفات در این محور گفت: «این مسیر از پرحادثهترین محورهای استان است و تعداد تصادفات فوتی در آن قابل توجه است. نصب جداکننده در بخشهایی از محور که عرض مناسبی دارند، میتواند از تصادفات رخ به رخ جلوگیری کند.»
حبیبی همچنین به محدودیتهای فصل فعالیت عمرانی در منطقه اورامانات اشاره کرد و اظهار داشت: «با توجه به آغاز زودهنگام بارشها در این منطقه، هم تخصیص به موقع منابع و هم اجرای پروژه در چند جبهه کاری ضروری است تا پروژه در زمان مقرر تکمیل شود و شاهد کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش ایمنی جادهای برای مردم باشیم.»