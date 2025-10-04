نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با تورم افزایش یابد

علیقلی ایمانی در گفت وگو با ایلنای گلستان اظهار کرد: در سال زارعی ۱۴۰۲ میزان تولید گندم در گلستان یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تولید شد که کشاورزان استان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن را به دولت تحویل دادند.

وی گفت: در کشت پاییزه سال گذشته ۴۲۸ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشتی گندم دیم و آبی رفت که متاسفانه بخاطر خشکسالی شدید تولید گندم در سالجاری حدود ۷۵۰ هزار تن بوده است و گندم عمده مناطق شمالی استان بر اثر خشک سالی از بین رفت.

ایمانی تصریح کرد: هر چه سریعتر باید قیمت گندم برای کشت پاییزه امسال مشخص شود و باید قیمتی مصوب شود که به نفع جامعه زحمت کش کشاورز باشد. علی رغم اینکه بخش خصوصی در قیمت‌گذاری گندم حضور دارد ولی باز این دولت است که قیمت گندم را مصوب می‌کند. نیاز است که دولت باید صدای کشاورزان را بشنوند و قیمت‌گذاری واقعی را انجام دهد.

وی بیان کرد: کیفیت گندم گلستان از گندم سایر مناطق کشور مطلوب‌تر است و متاسفانه هیچگاه قیمت آن بیشتر از گندم سایر استان‌ها نبوده است. قیمت گازوئیل دولتی تغییر نکرده است ولی به دلیل سهمیه کم گازوئیل کشاورزان ناچار هستند که گازوییل را به قیمت بازار آزاد خریداری کند.

ایمانی گفت: هزینه‌های تولید و نرخ تورم در کشور با خرید تضمینی گندم هم خوانی ندارد و اگر خشک سالی شدید ادامه داشته باشد ما پیش‌بینی می‌کنیم که تولید گندم درسالجاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد.

وی گفت: مسئولین باید از کشاورزان حمایت‌های لازم را انجام دهند. به دلیل‌عدم حمایت‌های مسئولین و بخاطر خشک سالی شدید برخی از کشاورزان کشت گندم خود را کاهش دادند و این مشکلات جدی را برای کشور به وجود خواهد آورد.

انتهای پیام/