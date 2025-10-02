فرماندارشهرستان روانسر:
کرمانشاه دروازه تجارت و زیارت است؛ پروژه قزانچی – روانسر زیرساخت توسعه پایدار خواهد بود
فرماندار شهرستان روانسر گفت: اجرای این پروژه میتواند ضمن کاهش چشمگیر سوانح رانندگی، زمینهساز رونق اقتصادی، ارتقای گردشگری و افزایش رفاه مردم منطقه اورامانات شود.
خدیجه جشنپرور، فرماندار شهرستان روانسر، در مراسم آغاز عملیات احداث باند دوم محور قزانچی – روانسر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با تأکید بر اهمیت این مسیر ارتباطی اظهار کرد: «محور قزانچی – روانسر یکی از شریانهای حیاتی در کریدور اورامانات است و با توجه به ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات در یونسکو، سالانه پذیرای گردشگران، زائران و بازرگانان بسیاری از سراسر کشور میباشد. از این رو، ایمنسازی و توسعه این مسیر همواره یکی از مطالبات اصلی مردم و ضرورتهای مدیریتی شهرستان بوده است.»
وی با اشاره به حوادث ناگوار اخیر در این جاده افزود: «متأسفانه در سالهای گذشته و به ویژه در هفتههای اخیر، وقوع تصادفات در این محور جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است؛ به گونهای که تنها در دو هفته گذشته دو خانواده کامل در این جاده قربانی شدند. همین امر ضرورت تسریع در اجرای پروژه دو بانده شدن این مسیر را بیش از پیش آشکار ساخت.»
فرماندار روانسر ضمن قدردانی از حمایتهای دولت و همراهی مسئولان استانی خاطرنشان کرد: «خوشبختانه در سفر پرخیر و برکت رئیسجمهور به استان کرمانشاه، با نظر مثبت دولت وفاق ملی، احداث باند دوم محور قزانچی – روانسر به تصویب رسید و امروز شاهد آغاز رسمی عملیات اجرایی آن هستیم. بیتردید، تکمیل این پروژه تحولی بزرگ در حوزه حملونقل، ایمنی جادهای و توسعه منطقهای به همراه خواهد داشت.»
وی همچنین از بهرهبرداری همزمان بخش دیگری از پروژههای جادهای خبر داد و گفت: «امروز چهار کیلومتر از محور دوم روانسر – بیستون نیز به بهرهبرداری میرسد که نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و افزایش سرعت جابهجایی در مسیرهای مواصلاتی استان دارد.»
جشنپرور با تأکید بر جایگاه راهبردی استان تصریح کرد: «کرمانشاه همواره به عنوان دروازه تجارت و زیارت شناخته میشود و از موقعیت ویژهای در مبادلات اقتصادی و فرهنگی برخوردار است. بنابراین، اجرای چنین پروژههایی نه تنها جان انسانها را از خطر حوادث رانندگی نجات میدهد، بلکه در ارتقای جایگاه اقتصادی، گردشگری و رفاهی مردم نیز بسیار اثرگذار خواهد بود.»
به گفته وی، با تکمیل باند دوم محور قزانچی – روانسر، میزان حوادث رانندگی در این مسیر به شکل چشمگیری کاهش مییابد و زیرساختهای لازم برای توسعه پایدار منطقه اورامانات بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
فرماندار روانسر در پایان تأکید کرد: «اجرای چنین طرحهایی نشان میدهد که دولت نگاه ویژهای به توسعه متوازن و عدالتمحور در استان کرمانشاه دارد. شهرستان روانسر نیز به واسطه موقعیت فرهنگی، تاریخی و اقتصادی خود از جایگاهی ممتاز برخوردار است و آینده آن با تحقق پروژههای زیربنایی، آیندهای روشن و پرامید خواهد بود.»