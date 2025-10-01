خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی در آیین ریل‌گذاری راه آهن کرمانشاه - اسلام آبادغرب:

راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی، کریدور ریلی شرق به غرب کشور را تکمیل می کند

راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی، کریدور ریلی شرق به غرب کشور را تکمیل می کند
کد خبر : 1694464
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت : کرمانشاه بیشترین آنتن‌های مرزی کشور را دارد که اتصال آنها به کریدورهای ریلی و جاده‌ای، رشد  ۲۵ درصد صادرات را در پی دارد.

هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور چهارشنبه در حاشیه آیین  شروع عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن کرمانشاه - اسلام آبادغرب  در گفت‌وگو با ایلنا  گفت: این مسیر بخشی مهم از کریدور سرخس ـ خسروی است که به عنوان یکی از ۹ کریدور ریلی کشور تعریف شده و اهمیت ویژه‌ای در اتصال محور شرق به غرب و پیوند دادن ایران به عراق و سپس مدیترانه دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در سطح ملی و تقدیر از تلاش های  حبیبی استاندار کرمانشاه افزود: پروژه راه‌آهن کرمانشاه - اسلام آباد غرب ـ خسروی در زمره پروژه‌های استجازه‌ای مقام معظم رهبری قرار گرفته و خوشبختانه با حمایت دولت و وزارت راه و شهرسازی، تأمین اعتبار آن با جدیت دنبال می‌شود و در سفر اخیر رئیس‌جمهور بیش از ۶ همت برای این محور مصوب شده و امیدواریم با تأمین ۲۵ همت اعتبار موردنیاز، همه این طرح به سرانجام برسد.

 بازوند با تأکید بر اینکه کرمانشاه در موقعیتی راهبردی قرار دارد، تصریح کرد: استان کرمانشاه بیشترین آنتن‌های مرزی کشور را دارد؛ از جمله مرزهای خسروی، سومار، پرویزخان، شوشمی و شیخ‌صله لذا اتصال این آنتن‌ها به کریدورهای ریلی و جاده‌ای کشور می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ درصد صادرات منطقه را افزایش دهد و زمینه رونق تجارت مرزی را فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی، کریدور ریلی شرق به غرب کشور را تکمیل می کند، گفت: پروژه ریلی کرمانشاه ـ خسروی صرفاً یک خط ریلی نیست؛ بلکه بخشی از راه ابریشم محسوب می‌شود و تحقق این طرح به معنای افزایش مبادلات اقتصادی، تسهیل جابه‌جایی مسافر و بار و حتی تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در آینده جنگ اصلی کشورها، جنگ کریدورهاست و هر کشوری که مسیرهای مطمئن‌تری داشته باشد، ثروت پایدار بیشتری به دست خواهد آورد.

بازوند در ادامه با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی بیان داشت: دولت عراق نیز متعهد شده بخش تخریب‌شده مسیر خانقین ـ بغداد را تکمیل کند و بدین ترتیب اتصال ریلی کرمانشاه به بغداد و سپس کربلا و نجف تسهیل خواهد شد. وزارت امور خارجه در حال نهایی‌سازی تفاهم‌نامه با طرف عراقی است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، کرمانشاه به یکی از محورهای اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی کشور بدل می‌شود و این کریدور ارزش اقتصادی معادل نفت برای آینده ایران خواهد داشت. امروز دولت چهاردهم مصمم است که این کریدورها را فعال و به درآمد پایدار ملی تبدیل کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی