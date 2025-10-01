خبرگزاری کار ایران
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

۱۵۰ کارگر تعدیل شده شرکت فروآلیاژ ازنا به کار بر خواهند گشت

فرماندار شهرستان ازنا از بازگشت به کار کارگران تعدیل شده شرکت صنایع فروآلیاژ ایران( ازنا) خبر داد.

علی اکبر جاهد روز چهارشنبه نهم مهرماه در حاشیه جلسه اعضای شورای تامین شهرستان با مدیرعامل و اعضای هیات عامل شرکت فروآلیاژایران (ازنا) در گفتگو باخبرنگار ایلنا در ازنا گفت: پس از پیگیری‌های مکررر اعضای شورای تامین شهرستان ازنا و مساعدت مسئولان این شرکت، خوشبختانه با رایزنی‌های انجام شده و همکاری و همراهی مسئولین این شرکت ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت که از ۲۲ مرداد ماه تعدیل شده بودند به کار خود برخواهند گشت. 

فرماندار شهرستان ازنا ضمن تشکر از مدیریت این شرکت بیان کرد: با مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز رایزنی‌هایی در خصوص بیمه بیکاری و… شده است تا مدت زمانی که این کارگران بیرون بوده‌اند از مزایای خود برخوردار شوند. 

وی اظهار کرد: شرکت صنایع فروآلیاژایران بعنوان بزرگترین تولید کننده فروسیلیسم در کشور یکی از شرکت‌های مهم و استراتژیک کشور محسوب می‌گردد که در چند ماه گذشته به دلیل ناترازی انرژی و خاموشی ۷۰ درصدی خط تولید خود اقدام به تعدیل نیرو نموده بود. 

جاهد گفت:امیدواریم با تلاش مسئولین شهرستان و استان دیگر شاهد اتفاقات این چنینی در این صنعت مهم و استراتژیک نباشیم.

