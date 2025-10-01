دانش آموز زنجانی در مدرسه فوت کرد

به گزارش ایلنا، ابراهیم خسروشاهی روز چهارشنبه در گفت و گویی در این باره افزود: این حادثه ساعاتی قبل در یکی از مدارس روستای سهرین زنجان به وقوع پیوست.

وی اضافه کرد: پس از گزارش موضوع، عوامل اورژانس به محل اعزام و متوجه شدند این دانش آموز دچار کاهش سطح هوشیاری شده است و قلب و ریه او کار نمی کند که به سرعت برای انجام عملیات احیا و انتقال او به بیمارستان اقدام شد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه تلاش‌ها برای احیای این دانش آموز بی نتیجه ماند و در نهایت او جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان خاطر نشان کرد: علت این موضوع در دست بررسی قرار داد.

این دانش آموز پسر در مقطع متوسطه اول در روستای سهرین از توابع بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان تحصیل می‌کرد.

با شروع تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، بیش از ۲۳۱ هزار دانش‌آموز در استان زنجان با همراهی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نیروی فرهنگی در ۱۰ هزار کلاس درس، فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده اند.

