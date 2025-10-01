خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف 3 تن چوب قاچاق در آوج

کشف 3 تن چوب قاچاق در آوج
کد خبر : 1694268
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی آوج از توقیف یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل 3 تن چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ محمد صفری در تشریح این خبر،اظهارداشت: ماموران یگان امداد شهرستان آوج در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین گشت زنی در حوزه استحقاظی  به یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل چوب مظنون شدند. 

وی افزود: ماموران خودروی  مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن 3 تن چوب جنگلی فاقد مجوز کشف کردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان آوج بابیان ارزش 750 میلیون ریالی چوب های کشف شده، خاطرنشان کرد: در این راستا خودرو توقیف، و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. 

سرهنگ صفری به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا مراتب را سریعاً به پلیس 110 و یا نزدیک‌ترین پاسگاه انتظامی اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی