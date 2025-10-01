کشف 3 تن چوب قاچاق در آوج

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ محمد صفری در تشریح این خبر،اظهارداشت: ماموران یگان امداد شهرستان آوج در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین گشت زنی در حوزه استحقاظی به یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل چوب مظنون شدند.

وی افزود: ماموران خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن 3 تن چوب جنگلی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آوج بابیان ارزش 750 میلیون ریالی چوب های کشف شده، خاطرنشان کرد: در این راستا خودرو توقیف، و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ صفری به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا مراتب را سریعاً به پلیس 110 و یا نزدیک‌ترین پاسگاه انتظامی اطلاع دهند.

