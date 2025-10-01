۳۰ تن انجیر استهبان به کمک پست فارس در کشور توزیع شد

‌‌به گزارش ایلنا، روح اله عباسی با اعلام این خبر، افزود: استهبان بزرگ‌ترین قطب تولید انجیر کشور است که در امسال ٢٠ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان فارس را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه برداشت انجیر در نیمه‌دوم سال به‌مراتب بیشتر از نیمه‌نخست خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود میزان ارسال این محصول از طریق شبکه پستی نیز در ماه‌های آینده افزایش یابد، گفت: ارسال محصولات کشاورزی بر بستر شبکه پستی، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده را فراهم آورده و حذف واسطه‌ها و صرفه اقتصادی بیشتر برای هر دو طرف را به همراه دارد.

عباسی با تاکید بر اینکه بازار الکترونیک پست (ebazar. post. ir) بستر مناسبی را برای عرضه و فروش محصولات و تولیدات بومی و محلی فراهم کرده است، افزود: علاوه بر انجیر، محصولاتی همچون زعفران، بادام و فرآورده‌های متنوع انجیر از‌جمله شربت و مسقطی انجیر نیز از تولیدات شاخص این شهرستان به شمار می‌رود که هرساله از طریق پست جمهوری اسلامی ایران به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

مدیرکل پست فارس با اشاره به برگزاری جشنواره سالانه انجیر در ۱۷ مردادماه در شهرستان استهبان گفت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد بازار‌های جدید برای محصولات بومی این منطقه به شمار می‌آید.

