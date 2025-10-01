خبرگزاری کار ایران
دادستان مرکز استان فارس:

تأمین امنیت سرمایه‌گذاری محور تعامل دستگاه قضایی و مجموعه های اقتصادی استان است

دادستان مرکز استان فارس در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دستگاه قضایی در چارچوب های قانونی زمینه‌ساز تبدیل فارس به قطب صنعتی کشور در آینده نزدیک خواهد بود.

به گزارش ایلنا، کامران میرحاجی در نشستی که با حضور معا‌ون حقوق عامه دادستانی و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز برگزار شد با اشاره به اهمیت ایجاد بسترهای مطمئن برای حضور فعالان اقتصادی، اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی مجموعه قضایی ، دادستانی مرکز استان و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی است و تلاش شده تا تمامی ظرفیت‌های قانونی در حمایت از سرمایه‌گذاران به کار گرفته شود.

وی افزود: آینده صنعتی فارس با همت جوانان این خطه و همراهی بخش خصوصی روشن است و با تحقق برنامه‌ها، بسیاری از نیروهای توانمند بومی در همین استان فرصت خدمت خواهند یافت.

میرحاجی با بیان اینکه حمایت قضایی در چارچوب قوانین کشور برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده، اظهار امیدواری کرد در آینده معاون اقتصادی دادستانی به ساختار مدیریتی دادستانی اضافه شود تا مسیر توسعه هموارتر گردد.

این مقام قضایی استان همچنین در ادامه ، اراده ملی را سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر پیشرفت کشور دانست و گفت: توانمندی ،دانش و اراده ملت ایران به گونه‌ای است که در صورت برنامه ریزی دقیق ،بخش قابل توجهی از تحریم ها بلااثر خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از شاخصه‌های ملت ایران باور به شعار «ما می‌توانیم» است و این باور همواره موتور محرک در عبور از چالش‌ها و رسیدن به دستاوردهای نوین بوده است و در این مسیر دستگاه قضایی با تمام توان حامی تولید کنندگان و کارآفرینان است.

گفتنی است میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و سلطانی فر معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی پس از نشست با مدیر عامل و معاونان منطقه ویژه اقتصادی شیراز با جمعی از تولیدکنندگان از دو واحد تولیدی «خودروسازی شایان دیزل» و شرکت داروسازی «سلامت سازان پارس بوعلی» مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز نیز بازدید کرد و ضمن آشنایی با فعالیت و فرایند تولید در این دو مجموعه مشکلات حقوقی آنان را مورد بررسی قرار داد.

