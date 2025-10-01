بانوی خوزستانی موفق به کسب مدال طلای پارادوومیدانی قهرمانی جهان شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز چهارشنبه (نهم مهر) در پنجمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان به میزبانی کشور هند، الهام صالحی ملی پوش خوزستانی تیم کشورمان توانست در ماده پرتاب نیزه کلاس F ۵۴ نشان طلا را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

صالحی در این رقابت به ترتیب ۱۶.۸۲ متر، ۱۶.۵۱ متر، ۱۶.۱۳ متر پرتاب کرد و حرکت چهارم و ششم او خطا شد و در نهایت در حرکت پنجم با ثبت ۱۷.۰۶ متر توانست عنوان قهرمانی جهان و مدال طلا مسابقات را از آن خود کند.

این بانوی ورزشکار خوزستانی نیز دیروز توانست در ماده پرتاب وزنه کلاس F ۵۴ موفق به کسب مدال برنز شد.

انتهای پیام/