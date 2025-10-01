خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛

صدور بیش از ۱۲۵ هزار فقره سند مالکیت تک‌برگ در نیمه نخست امسال در فارس

صدور بیش از ۱۲۵ هزار فقره سند مالکیت تک‌برگ در نیمه نخست امسال در فارس
کد خبر : 1694108
لزوم تکمیل کاداستر اراضی کشاورزی استان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، از صدور ۱۲۵ هزار و ۳۸۳ فقره سند مالکیت تک‌برگ از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به اقدامات جهادی و تلاش‌های بی‌وقفه همکاران ادارات تابعه، حتی در روزهای تعطیل و ایام غیراداری، در اجرای وظایف محوله و انجام امور ثبتی متقاضیان به نحو احسن، این تلاش‌ها را مصداق بارز «جهاد خدمت» دانست و ابراز امیدواری کرد که مردم شریف استان فارس از گستره خدمات ثبتی به بهترین نحو ممکن منتفع شوند.

وی تصریح کرد: از اسناد مالکیت تک‌برگ صادره، قریب به ۳۳ هزار فقره مربوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، بیش از ۶۰ هزار فقره تعویضی تک‌برگ به تک‌برگ و ۳۲ هزار فقره اسناد اولیه بوده است.

مدیرکل ثبت استان فارس خاطرنشان کرد: مجموعه ثبتی استان با جدیت و استمرار در مسیر اجرای بهینه برنامه‌های ابلاغی سازمان ثبت حرکت می‌کند تا خدمات ثبتی به طور کامل و با کیفیت ارائه شود.

نخعی همچنین تأکید کرد: همانگونه که اجرای کامل قانون جامع حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضروری است، برنامه استان نیز بر سرعت‌بخشی به تکمیل حدنگاری اراضی و املاک متمرکز است تا منویات رهبر معظم انقلاب  مبنی بر حدنگاری متر به متر اراضی و املاک و الزامات قانونی مربوط به آن به بهترین شکل محقق شود.

تثبیت بیش از ۶۶ هزار قطعه از اراضی کشاورزی فارس با هدف تکمیل کاداستر 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس در جلسه دیگری با  حضور دادستان مرکز استان فارس  با اشاره به الزامات قانون جامع حدنگار در خصوص تکمیل حدنگاری اراضی و املاک، اقدامات صورت‌گرفته در ادارات تابعه ثبتی استان را حول این محور برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر، حرکت جهادی اداره کل ثبت فارس و تعامل مطلوب با دیگر ادارات و سازمان‌های مرتبط، زمینه‌ساز تثبیت مالکیت‌ها شده و امید می‌رود این روند تا تکمیل کامل حدنگاری اراضی و املاک استان ادامه یابد.

مدیرکل ثبت فارس همچنین اعلام کرد:  بیش از ۶۶ هزار و ۹۰۵ قطعه از اراضی کشاورزی به مساحت ۸۵۸ هزار و ۴۷۴ هکتار در استان تثبیت شده است که این موفقیت مرهون همراهی و همکاری ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی استان می‌باشد.

وی بر لزوم تکمیل کاداستر اراضی کشاورزی فارس با هدف دفاع از حقوق کشاورزان  تأکید کرد و افزود: این فرآیند در چارچوب اجرای الزامات قانون جامع حدنگار و زمینه‌سازی برای اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/
