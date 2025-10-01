مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛
صدور بیش از ۱۲۵ هزار فقره سند مالکیت تکبرگ در نیمه نخست امسال در فارس
لزوم تکمیل کاداستر اراضی کشاورزی استان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، از صدور ۱۲۵ هزار و ۳۸۳ فقره سند مالکیت تکبرگ از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به اقدامات جهادی و تلاشهای بیوقفه همکاران ادارات تابعه، حتی در روزهای تعطیل و ایام غیراداری، در اجرای وظایف محوله و انجام امور ثبتی متقاضیان به نحو احسن، این تلاشها را مصداق بارز «جهاد خدمت» دانست و ابراز امیدواری کرد که مردم شریف استان فارس از گستره خدمات ثبتی به بهترین نحو ممکن منتفع شوند.
وی تصریح کرد: از اسناد مالکیت تکبرگ صادره، قریب به ۳۳ هزار فقره مربوط به تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، بیش از ۶۰ هزار فقره تعویضی تکبرگ به تکبرگ و ۳۲ هزار فقره اسناد اولیه بوده است.
مدیرکل ثبت استان فارس خاطرنشان کرد: مجموعه ثبتی استان با جدیت و استمرار در مسیر اجرای بهینه برنامههای ابلاغی سازمان ثبت حرکت میکند تا خدمات ثبتی به طور کامل و با کیفیت ارائه شود.
نخعی همچنین تأکید کرد: همانگونه که اجرای کامل قانون جامع حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضروری است، برنامه استان نیز بر سرعتبخشی به تکمیل حدنگاری اراضی و املاک متمرکز است تا منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حدنگاری متر به متر اراضی و املاک و الزامات قانونی مربوط به آن به بهترین شکل محقق شود.
تثبیت بیش از ۶۶ هزار قطعه از اراضی کشاورزی فارس با هدف تکمیل کاداستر
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس در جلسه دیگری با حضور دادستان مرکز استان فارس با اشاره به الزامات قانون جامع حدنگار در خصوص تکمیل حدنگاری اراضی و املاک، اقدامات صورتگرفته در ادارات تابعه ثبتی استان را حول این محور برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر، حرکت جهادی اداره کل ثبت فارس و تعامل مطلوب با دیگر ادارات و سازمانهای مرتبط، زمینهساز تثبیت مالکیتها شده و امید میرود این روند تا تکمیل کامل حدنگاری اراضی و املاک استان ادامه یابد.
مدیرکل ثبت فارس همچنین اعلام کرد: بیش از ۶۶ هزار و ۹۰۵ قطعه از اراضی کشاورزی به مساحت ۸۵۸ هزار و ۴۷۴ هکتار در استان تثبیت شده است که این موفقیت مرهون همراهی و همکاری ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی استان میباشد.
وی بر لزوم تکمیل کاداستر اراضی کشاورزی فارس با هدف دفاع از حقوق کشاورزان تأکید کرد و افزود: این فرآیند در چارچوب اجرای الزامات قانون جامع حدنگار و زمینهسازی برای اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دستور کار قرار دارد.