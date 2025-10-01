خبر برگزاری کنسرت محسن یگانه در فضای باز یزد تکذیب شد
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با رد اخبار منتشرشده در فضای مجازی اعلام کرد مجوز اجرای موسیقی پاپ صرفاً در سالنهای استاندارد استان صادر میشود.
به گزارش ایلنا، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در اطلاعیهای، اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برگزاری کنسرت محسن یگانه در فضای باز را نادرست دانست.
در پیام اداره کل ارشاد یزد آمده است: «با توجه به انتشار برخی اخبار نادرست در فضای مجازی پیرامون برگزاری کنسرت محسن یگانه در فضای باز ، به اطلاع عموم مردم شریف استان میرساند:
بر اساس مصوبات اخیر شورای موسیقی استان یزد، صدور مجوز اجرای زنده موسیقی پاپ صرفاً در محل سالنهای استاندارد و مبله استان شامل «تالار مرکزی یزد» و «سالن تربیتمعلم دانشگاه فرهنگیان» انجام خواهد گرفت.
در حال حاضر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد هیچگونه تصمیمی مبنی بر صدور مجوز کنسرت در محل دائمی نمایشگاههای استان اتخاذ نکرده است و اخبار منتشرشده در این خصوص، کاملاً کذب، غیرمعتبر و فاقد وجاهت قانونی میباشد.
انتظار میرود فعالان رسانهای و کاربران فضای مجازی، پیش از بازنشر هرگونه خبر، از منابع رسمی و معتبر استعلام نمایند تا از تشویش اذهان عمومی و ایجاد فضای نادرست در جامعه هنری جلوگیری شود.»