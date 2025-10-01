خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبر برگزاری کنسرت محسن یگانه در فضای باز یزد تکذیب شد

خبر برگزاری کنسرت محسن یگانه در فضای باز یزد تکذیب شد
کد خبر : 1694023
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با رد اخبار منتشرشده در فضای مجازی اعلام کرد مجوز اجرای موسیقی پاپ صرفاً در سالن‌های استاندارد استان صادر می‌شود.

به گزارش ایلنا، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در اطلاعیه‌ای، اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برگزاری کنسرت محسن یگانه در فضای باز را نادرست دانست.

در پیام اداره کل ارشاد یزد آمده است: «با توجه به انتشار برخی اخبار نادرست در فضای مجازی پیرامون برگزاری کنسرت محسن یگانه در فضای باز ، به اطلاع عموم مردم شریف استان می‌رساند:

بر اساس مصوبات اخیر شورای موسیقی استان یزد، صدور مجوز اجرای زنده موسیقی پاپ صرفاً در محل سالن‌های استاندارد و مبله استان شامل «تالار مرکزی یزد» و «سالن تربیت‌معلم دانشگاه فرهنگیان» انجام خواهد گرفت.

در حال حاضر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر صدور مجوز کنسرت در محل دائمی نمایشگاه‌های استان اتخاذ نکرده است و اخبار منتشرشده در این خصوص، کاملاً کذب، غیرمعتبر و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

انتظار می‌رود فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی، پیش از بازنشر هرگونه خبر، از منابع رسمی و معتبر استعلام نمایند تا از تشویش اذهان عمومی و ایجاد فضای نادرست در جامعه هنری جلوگیری شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی