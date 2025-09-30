خبرگزاری کار ایران
کشف گنج‌یاب و ٢۵٦ سکه قدیمی در فسا/ یک نفر دستگیر شد

کشف گنج‌یاب و ٢۵٦ سکه قدیمی در فسا/ یک نفر دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: احساس مسئولیت اهالی روستا به کشف گنج‌یاب و ٢۵٦ سکه قدیمی منتهی شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ لطف الله محمدیدر تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارش اهالی روستا مبنی بر فعالیت مشکوک فردی سودجو در حفاری نقاط حومه روستا و استفاده از گنج‌یاب، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه قره بلاغ قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از گله دانی فرد مورد نظر، موفق شدند تعداد ٢۵٦ عدد سکه قدیمی، ٢ دستگاه دوربین و ٤ دستگاه انواع گنج‌یاب و متعلقات مربوطه را کشف کنند.

این مقام انتظامی به تحویل اقلام مکشوفه برای کارشناسی و بررسی تخصصی به اداره میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: یک نفر در‌این‌رابطه دستگیر و با پرونده متشکله روانه دادسرا شد.

