رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛

کلاهبرداران با ٢۵ میلیارد کلاهبرداری گرفتار پلیس شدند

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ٤ کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه‌دار و کشف ٧ فقره کلاهبرداری به مبلغ ٢۵ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: با‌توجه‌به ورود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری با استفاده از صدور چک‌های بلامحل به هویت افراد کارتن‌خواب و معتادین متجاهر در نیمه‌اول سال، شناسایی و دستگیری متهمین در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: یکی از شکات که صاحب مغازه لوازم خانگی بوده عنوان نمود یک نفر برای خرید نزد من آمد و اقلامی به مبلغ ١١ میلیارد ریال خریداری نمود و چک صیادی به من داد و آن را ثبت نمود و پس از مراجعه به بانک و به دلیل عدم موجودی و عدم تطابق امضا، متوجه شدم که وی کلاهبردار می‌باشد.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: بلافاصله در‌این‌خصوص استعلامات لازم انجام و با بررسی سوابق کیفری صاحب چک، مشخص شد نامبرده دارای سوابق متعدد دستگیری در حمل مواد مخدر بوده و حساب نامبرده هیچ‌گونه تراکنشی در این مدت نداشته است و تصویر شخصی که اقدام به خرید از مغازه کرده است با تصویر صاحب چک کاملا متفاوت بوده و هیچ‌گونه شباهتی نداشته‌اند.

حافظی  با بیان اینکه حین رسیدگی به پرونده ٦ نفر شاکی دیگر نیز با همین عنوان به پلیس آگاهی مراجعه کردند، اظهار داشت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی در‌نهایت کارآگاهان موفق شدند هویت ٤ نفر از متهمان را شناسایی و طی چند عملیات آنان را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کلاهبرداران تاکنون به ٢۵ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کرده‌اند، به شهروندان یاد‌آوری کرد: اعتماد سریع به افراد غیر، بدون هیچگونه شناختی نسبت به طرف مقابل می‌تواند شما را متحمل ضرر و زیان سنگین نموده و در دام کلاهبرداران گرفتار کنند.

