برگزاری دومین همایش مدیران کنترل کیفیت در بندرعباس
در دومین همایش مدیران کنترل کیفیت هرمزگان، جمعی از مدیران نمونه و واحدهای برتر تولیدی و خدماتی بهدلیل نقش مؤثر در ترویج فرهنگ استاندارد مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، دومین همایش مدیران کنترل کیفیت استان هرمزگان به همت اداره کل استاندارد استان و با حضور ۲۱۰ نفر از مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی برگزار شد. این همایش که با حضور مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران، مدیران استانی و فعالان صنعتی در سالن اتاق بازرگانی بندرعباس برپا شد، فرصتی برای تبیین جایگاه مدیران کنترل کیفیت بهعنوان ناظران کیفی و تضمینکنندگان استاندارد محصولات و خدمات بود.
در جریان این همایش، ضمن معرفی مدیران نمونه کنترل کیفیت استان، از واحدهایی که در زمینه ترویج فرهنگ استاندارد نقش مؤثری ایفا کردهاند نیز تقدیر شد. هدف اصلی این برنامه، نهادینهسازی فرهنگ کیفیت و استاندارد در واحدهای تولیدی و خدماتی و در نهایت ارتقای سطح رضایتمندی جامعه عنوان شد.