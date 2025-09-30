مهاجران کارگردان شیرازی جایزه پاندای طلایی را ربود

به گزارش ایلنا، جوایز پاندای طلایی که توسط فدراسیون محافل ادبی و هنری چین و دولت خلق استان سیچوان سازماندهی شده است، یک جایزه فرهنگی بین‌المللی برای ترویج تبادلات انسانی و تشویق گفتگوها از طریق تولیدات سینمایی و تلویزیونی با پاندای غول‌پیکر به عنوان یک نماد فرهنگی است.

رییس هیأت داوران این دوره از جشنواره بر عهده چن کایگه است که مهمترین فیلمساز چینی به حساب می آید.

فیلم «مهاجران» در این جشنواره با فیلم های مهمی در رقابت است از جمله فیلم « فردایی هم هست» به کارگردانی پائولا کورتلزی که موفق ترین و پرفروش ترین فیلم سال گذشته کشور ایتالیا است و جوایز بسیاری کسب کرده است از جمله روبان نقره‌ای ۲۰۲۴ و فیلم «روی علف‌های خشک» به کارگردانی نوری بیلگه جیلان از ترکیه و فیلم «دختری با سوزن» به کارگردانی مگنوس وان هورن از دانمارک که هر دو منتخب جشنواره کن نیز بودند و بسیاری دیگر از فیلم های مهم جهان در سال گذشته.

فیلم بلند «مهاجران» از بین ۵۳۴۳ اثر ارسالی از ۱۲۶ کشور و منطقه انتخاب شده است.

فیلم سینمایی «مهاجران» یک فیلم تجربی با زمان ۸۵ دقیقه، فاقد دیالوگ و میان‌نویس است.

این فیلم تاکنون در بیش از ۲۰ جشنواره مختلف خارجی به نمایش درآمده و جوایز مختلفی را کسب کرده و از ۳۱ خرداد در سینماهای هنر و تجربه در سراسر کشور اکران می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مهاجران، قصه آشنای آدم‌های دیروز و امروز سرزمین من است. برای عده‌ای مهاجرت آسان است و برای عده‌ای سخت.‌

عوامل فیلم «مهاجران» عبارتند از: تهیه‌کننده: شیما پور‌سهم‌الدین، نویسنده و کارگردان: مسعود احمدی، تصویربردار: هاشم بیطرف نوبندگانی، تدوین، صداگذاری و تصحیح رنگ: شیما پورسهم‌الدین، صدابردار: محسن دانشور، موسیقی: آراد آبادانی، عکاس: احسان پارسا، امین غفارپور، طراح لباس: مریم احمدی، مدیر صحنه: محمدعلی بشنام، مدیر رسانه‌ای: محمد ناصری‌راد، بازیگران: شیما پورسهم‌الدین، مجید یزدان‌شناس، غزال رفیعی، مهرداد سهامی، شیوا بافهم، امین دولت‌خواه، فائزه جباری، علیرضا یقطین، مبینا خیری، امیرمحمد سهرابی، تیران علمدارفرد، ساناز چمن‌ماه، مریم دهقانی، سارا زارعی، نگین صغیر، محسن استواری، سام پارسا، هرمان احمدی.

