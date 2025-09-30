سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان:
گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بستری برای ارتباط، همافزایی است
مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری با حضور سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، نماینده ولیفقیه و امام جمعه بندرعباس، فرماندار بندرعباس، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، معاونین ادارهکل، فعالان و پیشکسوتان گردشگری و هنرجویان رشته گردشگری در هتل اتیلار بندرعباس برگزار شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان روز سهشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در این مراسم ضمن گرامیداشت روز جهانی گردشگری گفت: امروز در حالی گرد هم آمدهایم که جهان، روزی را به نام گردشگری پاس میدارد؛ روزی که یادآور ظرفیتهای بیبدیل این صنعت و نقش آن در توسعه پایدار، صلح، تعامل فرهنگی و رفاه اجتماعی است.
او افزود: استان هرمزگان با بیش از هزار کیلومتر نوار ساحلی، ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ، آثار تاریخی، آیینها و سنتهای اصیل، صنایعدستی ارزشمند و طبیعتی بکر، یکی از سرمایههای کمنظیر گردشگری ایران به شمار میرود و میتواند به قطب گردشگری جنوب کشور و حتی منطقه تبدیل شود.
رئیسی تأکید کرد: توسعه گردشگری بدون حفظ میراث فرهنگی، بدون صیانت از محیطزیست و بدون توجه به جامعه میزبان معنای حقیقی خود را از دست خواهد داد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان اظهار کرد: ما در استان برای تحقق تحول پایدار گامهای مشخصی در پنج محور برداشتهایم که شامل توسعه گردشگری جامعهمحور، حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی، تنوعبخشی به محصولات گردشگری، توسعه سرمایهگذاری پایدار و آموزش و فرهنگسازی است.
او گفت: در نوروز امسال بیش از ۷ میلیون اقامت شبانه و بیش از ۴ میلیون تردد دریایی در استان به ثبت رسیده که نشاندهنده جایگاه هرمزگان بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری دریایی کشور است.
رئیسی افزود: ۲۰ پروژه ایجاد و تکمیل زیرساختهای گردشگری در سواحل مکران و خلیج فارس در شهرستانهای پارسیان، جاسک، بندرلنگه، سیریک و جزایر ابوموسی، قشم و لارک در دست اقدام است و همچنین ۵ زیرساخت کمپینگ گردشگری در شهرستانهای بندرعباس، رودان، بندرلنگه و قشم در حال اجراست.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار نفر در حوزه گردشگری و صنایعدستی آموزش دیدهاند که این آموزشها شامل جوامع محلی نیز بوده است.
او افزود: همچنین در سال گذشته ۱۶۰ موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات گردشگری صادر و ۲۷۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی از محل کمکهای فنی و اعتباری پرداخت شده است.
رئیسی عنوان کرد: برگزاری ۶ رویداد گردشگری، ثبت ۴ رویداد در فهرست رویدادهای ملی، درجهبندی ۲۸ واحد اقامتی و صدور بیش از ۳۰ پروانه بهرهبرداری از تاسیسات گردشگری از جمله اقدامات انجامشده در استان بوده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان اظهار کرد: تدوین سند توسعه پنجساله گردشگری، کلنگزنی بازارچه دائمی صنایعدستی بندرعباس، صدور نخستین مجوز کسبوکار گردشگری در فضای مجازی و تهیه ۳۰ فرصت سرمایهگذاری از دیگر اقدامات این ادارهکل بوده است.
او در پایان تأکید کرد: گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بستری برای ارتباط دلها، همافزایی فرهنگها و معرفی شایسته فرهنگ غنی ایران اسلامی است و تحقق آن نیازمند همافزایی همه دستگاهها و مشارکت جوامع محلی است.
آیتالله محمد عبادیزاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در این مراسم تأکید کرد: استان هرمزگان با داشتن ظرفیتهای طبیعی و تاریخی خدادادی، میتواند به قطب گردشگری کشور تبدیل شود و نقش مردم و بخش خصوصی در فعالسازی این ظرفیتها بسیار کلیدی است.
او بر اهمیت سرمایهگذاری، بهرهگیری از صنایع دستی و توسعه جاذبههای اطراف بندرعباس برای جذب گردشگر تأکید کرد.
عبادیزاده با اشاره به توانمندیهای طبیعی هرمزگان گفت: ما در منطقهای زندگی میکنیم که خدای متعال ظرفیتهای بسیاری در حوزه گردشگری در اختیار ما قرار داده است. دریا و این همه عظمت آن، یک ظرفیت بسیار بالای گردشگری است که تاکنون نتوانستهایم از آن به نحو احسن استفاده کنیم. جذابیت دریا یک ظرفیت بسیار خوب گردشگری است.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: مناطق مختلف استان و پیشینه تاریخی شهرهایی مانند بندر کنگ، قشم و سایر شهرها، ظرفیتهای گردشگری خدادادی هستند که نسلهای گذشته با تلاش خود زمینه آن را فراهم کردهاند. بخشی از این ظرفیتها نیازمند سرمایهگذاری است و بخش خصوصی بالاترین ظرفیت برای بهرهبرداری از این فرصتها را دارد.
او با تأکید بر نقش مردم در توسعه گردشگری گفت: هر جایی که مردم وارد میدان شدند، موفق بودیم و هر جایی که صرفاً به ظرفیتهای دولتی اتکا کردیم، موفق نبودهایم. امروز شما فعالان حوزه گردشگری بخشی از وضعیت خوب استان را رقم زدهاید.
عبادیزاده درباره بندرعباس گفت: بندرعباس به عنوان مرکز استان نمیتواند تنها به عنوان توقفگاه گردشگری دیده شود؛ باید ظرفیتهای موجود در اطراف و اکناف شهر را فعال کنیم و با سرمایهگذاری بسترهایی فراهم کنیم که برای گردشگر جذاب باشد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به اهمیت صنایعدستی بیان کرد: سهم گردشگری و صنایع دستی در استان هنوز قابل قبول نیست. اگر فعال نباشیم، شهرهای دیگر ممکن است ما را از چرخه گردشگری خارج کنند. بسیاری از کشورها و استانهای همجوار محصولات صنایع دستی ما را مصرف میکنند، اما برخی از آنها آن را به نام خود ثبت جهانی میکنند.
عبادیزاده در پایان تأکید کرد: اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به تنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد و باید دو پشتیبان اصلی پشت این عزیزان قرار بگیرند؛ یکی مردم و دیگری دستگاههای متولی مرتبط با این حوزه پشت آنها باشد.