قیمت طلا، سکه و ارز در بازار سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۱ میلیون تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان و هر دلار ۱۱۳ هزار تومان و هر یورو ۱۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

