کشف بیش از 3 کیلو حشیش از یک منزل مسکونی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی خمسه در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، با انجام کاراقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از قاچاقچیان مواد مخدر محل سکونت خود را به محل دپوی مواد مخدر تبدیل کرده است.

وی به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم اشاره کرد و افزود: مأموران با تشکیل تیم عملیاتی و با هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم در شهر قزوین اعزام و در بازرسی از آن، 3 کیلو و 400 گرم ماده مخدر از نوع حشیش کشف و در این رابطه یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به این که مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود؛ خاطرنشان کرد : قاچاقچی دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد.

انتهای پیام/