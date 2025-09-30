خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف بیش از 3 کیلو حشیش از یک منزل مسکونی در قزوین

کشف بیش از 3 کیلو حشیش از یک منزل مسکونی در قزوین
کد خبر : 1693619
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین گفت: با هوشیاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 3 کیلو و 400 گرم ماده مخدر از نوع حشیش ازیک منزل مسکونی در شهر قزوین کشف و یک قاچاقچی دستگیر شد.

به گزارش  ایلنا از قزوین،   سرهنگ علی خمسه در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر  در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، با انجام کاراقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از قاچاقچیان مواد مخدر محل سکونت خود را به محل دپوی مواد مخدر تبدیل کرده است. 

وی به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم اشاره کرد و افزود: مأموران با تشکیل تیم عملیاتی و با هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم در شهر قزوین اعزام و در بازرسی از آن،  3 کیلو و 400 گرم ماده مخدر از نوع حشیش کشف و در این رابطه یک قاچاقچی را دستگیر کردند. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به این که مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود؛ خاطرنشان کرد : قاچاقچی دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی